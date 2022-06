Waldhof legt nach: Riedel kommt aus Rostock

Waldhof Mannheim treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Nach drei Verpflichtungen am Dienstag hat der Drittligist am Mittwoch nachgelegt: Julian Riedel kommt aus Rostock nach Mannheim.

Bei Waldhof Mannheim geht es gerade Schlag auf Schlag. Am Dienstag hat der Klub gleich drei Spieler verpflichtet - tags darauf steht der nächste Transfer fest: Rostocks Julian Riedel kommt mit der Erfahrung von 190 Spielen in der 3. Liga nach Mannheim und soll dort, wie Geschäftsführer Tim Schork sagt, "ein weiterer Baustein für eine stabile Defensive" sein.

Riedel wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet, ehe es ihn im Sommer 2017 nach jeweils zwei Jahren bei Preußen Münster und Erzgebirge Aue zu Hansa Rostock zog. An der Ostsee stieg der Abwehrspieler zu einer festen Größe in jener Mannschaft auf, die 2021 den Aufstieg in die 2. Liga realisierte. Im Unterhaus brachte es Riedel allerdings nur auf elf Einsätze.

"Ambitionierte Herangehensweise hat mir zugesagt"

"Er weiß, worauf es in der 3. Liga ankommt und bringt viele Komponenten auf und neben dem Feld in unser Team", sagt Geschäftsführer Schork, während Riedel selbst im Zuge seines Wechsels hervorhebt: "Die ambitionierte Herangehensweise des Vereins hat mir sehr zugesagt. Ich möchte dem Team mit meiner Erfahrung helfen und zusammen mit den Fans im Rücken in dieser Saison den nächsten Schritt gehen."