Waldhof hat Klarheit - Schork tüftelt am Kader

Wieder einmal hat der SV Waldhof auswärts nicht das gezeigt, was er zu leisten im Stande ist. Nach dem 1:3 in Zwickau ist klar: Mannheim bleibt Drittliga-Stadt.

"Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, was da oben passiert", sagte Christian Neidhart und fasste damit in Worte, was in der Tabelle abzulesen ist. Als Außenseiter im Aufstiegsrennen stand der SV Waldhof mit seinem Trainer unter Siegzwang, um die Chance auf die 2. Liga am Leben zu halten. Das 1:3 in Zwickau bedeutete deshalb das Ende der Hoffnungen - die Kurpfälzer sind mit 57 Punkten aktuell Siebter und haben zum Beispiel schon sechs Punkte Rückstand auf die weiterhin ambitionierten Dresdner und Wiesbadener.

Abermals zeigte das Neidhart-Team sein Auswärtsgesicht. Trotz Führung durch Dominik Martinovic sprang am Ende nichts Zählbares heraus. Kurios: In den jüngsten vier Auftritten in einem fremden Stadion gelang jeweils die Führung, aber nur beim 3:0 in Essen gab es am Ende Punkte.

In Saarbrücken, Dresden (jeweils 1:2) und Zwickau (1:3) setzte es Niederlagen. Die fehlende Stabilität auswärts ist der Grund, warum die Mannheimer Drittligist bleiben. Die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist eklatant (43 bzw. 14 Punkte), denn im Carl-Benz-Stadion drehen die Mannheimer regelmäßig Rückstände in Siege um. Auswärts ist das Gegenteil der Fall.

Lockl-Transfer fast in trockenen Tüchern

Immerhin hat der Klub nun Planungssicherheit und kann am Kader für die nächste Saison tüfteln. "Wir hoffen, dass wir kurzfristig ein paar Personalien klären können", sagte Sportchef Tim Schork. Mit Per Lockl (Mönchengladbach II) steht ein Neuer fest, wenngleich der Transfer des Mittelfeldspielers nicht offiziell verkündet wurde. Der 22-Jährige hat unter Trainer Eugen Polanski 23 Regionalliga-Spiele für die Borussia bestritten und ein Tor erzielt. Ausgebildet wurde Lockl unter anderem im NLZ des VfB Stuttgart (2016 bis 2020).

Parallel arbeitet Schork daran, mit mehreren bereits in Mannheim aktiven Akteuren zu verlängern, dazu zählen Spieler wie Abwehrspieler Alexander Rossipal, Angreifer Pascal Sohm, Torhüter Jan-Christoph Bartels und Torschütze Martinovic, der sein Trefferkonto in Zwickau auf elf Erfolge aufstockte.