Waldhof: Gute Form, schlechte Erinnerungen

Mit dem 3:1 in Duisburg hat sich Waldhof Mannheim auf Platz vier verbessert, nun winkt der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner ein direkter Aufstiegsplatz. Am Dienstagabend sind die Mannheimer beim TSV 1860 München gefordert - in einem Stadion, an das sie alles andere als gute Erinnerungen haben.

Jesper Verlaat (li.) und Marcel Costly bejubeln ein Tor in Duisburg. Ob die Mannheimer auch in München Grund zur Freude haben? imago images