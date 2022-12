Wagner über Krattenmacher: "Macht Spaß, ein solches Toptalent zu trainieren"

Bei der SpVgg Unterhaching setzen sie große Stücke auf Maurice Krattenmacher . Und auch beim DFB kann das Toptalent für neue Euphorie sorgen.

Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar steht die Ausbildung deutscher Talente in den nationalen Nachwuchsleistungszentren derzeit aktueller denn je im Fokus. Vor diesem Hintergrund schreitet Unterhachings Maurice Krattenmacher als positives Beispiel voran. Der 17 Jahre alte Offensivspieler ist ein Vorzeigetalent zumindest für die Regionalliga Bayern, in der sich Nachwuchskicker prächtig entwickeln könnten.

Krattenmacher wandelt in Haching derzeit auf den Spuren von Nationalspieler Karim Adeyemi, dem jüngsten Ausbildungs-Aushängeschild. Ebenso wie der nun bei Borussia Dortmund spielende Adeyemi steht auch Krattenmacher bereits in jungen Jahren im Fokus. Nicht nur bei Haching, wo er in der laufenden Saison auf bereits 16 Einsätze mit vier Toren und vier Vorlagen kommt, sondern auch bei dem einen oder anderen Profiklub weckt der pfiffige Offensivmann große Begehrlichkeiten. "Klar hört man gelegentlich, dass ich etwas im Vordergrund stehe", betont Krattenmacher nüchtern. "Aber allgemein lasse ich mich davon nicht beeinflussen."

Torschützenkönig in der Junioren-Bundesliga

Die besten Antworten auf seinen Talentstatus liefert das Juwel in seiner ruhigen und besonnenen Art auf dem Platz. Und das schon seit geraumer Zeit. Über seinen Heimatverein TuS Bad Aibling hat der Oberbayer einst den Sprung in die Jugend des FC Bayern geschafft. Von dort aus ging es 2017 in die Hachinger Junioren-Abteilung. Hier gelang ihm in der U-17-Bundesliga-Mannschaft der entscheidende Durchbruch. In der Saison 2021/22 wurde er im Team von Trainer Marc Unterberger nicht nur deutscher Vizemeister, sondern mit 23 Treffern auch Torschützenkönig. "Wir waren gut eingespielt, und dann lief es fast wie von allein", erinnert sich Krattenmacher.

Bei der SpVgg Unterhaching konnte sich der bewegliche und technisch hochveranlagte Kicker nicht nur auf Vereinsebene weiterentwickeln. sondern ist indes auch in die U-17-Nationalmannschaft berufen worden, wo er in sieben Länderspielen bereits zweimal für den DFB-Nachwuchs traf. Die Stärken des Junioren-Nationalspielers liegen neben seiner Torgefährlichkeit insbesondere in seiner Handlungsschnelligkeit. Gegenspielern in der Regionalliga ist er - trotz seines vergleichsweise jungen Alters - gedanklich oftmals einen Schritt voraus. Eine hervorragende Schusstechnik, insbesondere bei Abschlüssen aus der Distanz, runden sein Portfolio ab. Verbesserungspotenzial bei sich selbst sieht Krattenmacher, so sagt er, in den Bereichen Athletik und Kopfballspiel.

Allerdings nicht nur sein Talent, sondern auch die Kombination aus einem guten Mannschaftsgefüge und dem familiären Hachinger Umfeld haben Krattenmachers Karriere den Aufschwung verliehen. "Die Ausbildung hier ist sehr gut. Vor allem deshalb, weil du das Vertrauen spürst. Und man spielt in den höchsten Ligen", meint Krattenmacher. Hinzu kamen die Entwicklungschancen, die er im Juniorenbereich von seinen ehemaligen Trainer erhielt - wie etwa von Unterberger, der ihm stets Freiraum gewährte und den Jungspund nie in ein taktisches Konzept gepresst hat. "Viele Entscheidungen trifft er selbst", betont Unterberger, der heute die U-19-Bundesliga-Junioren trainiert.

Im Herrenbereich setzt die Hachinger Nachwuchshoffnung seine Junioren-Erfolgsgeschichte indes weiter fort. Unter Trainer Sandro Wagner agiert Krattenmacher im Offensivbereich flexibel auf der Außenbahn und im Zentrum. Wagner ist beeindruckt, der 35-Jährige betont immer wieder, wie sehr es ihm "Spaß macht, ein solches Toptalent zu trainieren". Trotz seiner regelmäßigen Einsätze im Regionalliga-Team ist sich Krattenmacher derweil nicht zu schade, in der U 19 auszuhelfen. In der letzten A-Junioren-Bundesligapartie vor der Winterpause erzielte er gegen Frankfurts U 19 den wichtigen 2:1-Siegtreffer.

Krattenmachers Entwicklung stimmt derweil zuversichtlich und macht Mut, dass auch künftig deutsche Toptalente einen erfolgreichen Weg einschlagen könnten. "Einige Spieler", das betont Krattenmacher mit Blick auf seine Kollegen in der deutschen U-18-Auswahl, "können richtig groß rauskommen." Und eines ist indes auch klar: Er selbst gehört längst zum Kreis dieser jungen Mutmacher.