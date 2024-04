Wagner-Brüder feiern: Magic sichern sich Playoff-Ticket - Sixers müssen Umweg nehmen

Im Saisonendspurt haben es die Orlando Magic zwar nochmal ordentlich spannend gemacht, am letzten Spieltag sorgte das Team von Franz und Moritz Wagner aber für Klarheit: Orlando steht in den Playoffs.

Dürfen erstmals in der NBA Playoff-Luft schnuppern: Franz (li.) und Moritz Wagner. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

In den vergangenen zwölf Spielzeiten schafften es die Orlando Magic nur magere zweimal in die Playoffs, letztmals 2020 und jeweils war in der ersten Runde Schluss. Die Playoff-Dürrephase ist nun immerhin schon mal vorbei: Am Sonntagabend sicherte sich Orlando dank eines 113:88-Erfolgs gegen die Milwaukee Bucks Platz 5 in der Eastern Conference und damit den Platz in den Playoffs.

Für die beiden Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner heißt das, sie sind zum ersten Mal in den Playoffs der NBA dabei. Franz steuerte im entscheidenden Spiel 25 Punkte (10/21 aus dem Feld) zum Sieg bei, Moritz kam von der Bank auf zehn Zähler. Bester Spieler bei den Magic, die sich gegen Ende des dritten Viertels absetzten und im Schlussabschnitt (33:17) Nägel mit Köpfen machten, war Paolo Banchero mit 26 Punkten, elf Rebounds sowie sieben Assists.

Die Magic hätten in der finalen Saisonphase ihre gute Ausgangslage fast noch mit drei Niederlagen in Folge verspielt. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag drohte ihnen sogar noch das Abrutschen auf Platz 8 und damit in die Play-ins. Stattdessen schnappte sich Orlando mit dem Sieg über Milwaukee das sichere Playoff-Ticket und gleichzeitig die beste Bilanz seit 13 Jahren (46 Siege bei 35 Niederlagen).

Nächster Gegner für Orlando: die Cleveland Cavaliers

Da gleichzeitig auch die Indiana Pacers gewannen - das Team um Myles Turner (31 Punkte) und Pascal Siakam (28) schoss Atlanta mit 157:115 aus der Halle - brachte Verfolger Philadelphia 76ers der eigene Erfolg gegen die Brooklyn Nets (107:86, Dennis Schröder kam im letzten Saisonspiel nicht zum Einsatz) nichts mehr. Die Sixers beenden die Regular Season damit auf Platz 7 und kämpfen im Play-in zunächst gegen die Miami Heat um die verbleibenden Playoff-Plätze. Der Sieger hat sein Ticket sicher, der Verlierer der Partie kämpft gegen den Sieger aus dem Spiel zwischen Atlanta und Chicago um den 8-Seed.

Zwei Playoff-Serien der ersten Runde stehen derweil fest: Die Magic treffen in der Best-of-seven-Serie auf die viertplatzierten Cleveland Cavaliers, die den Heimvorteil haben. Die Bucks, die in Orlando erneut auf den verletzten Giannis Antetokounmpo verzichten mussten, rutschten durch die Niederlage und den Sieg der New York Knicks noch auf Platz 3 ab und treffen auf die Pacers.

Die Knicks gewannen in einer umkämpften Partie nach Overtime 120:119 gegen die Chicago Bulls. Das Team um Isaiah Hartenstein sicherte sich damit Heimrecht in der ersten Runde und trifft dort auf den Sieger des Play-in-Duells zwischen den Sixers und Heat. Die Boston Celtics empfangen als Primus der Regular Season (mit 64-18 die beste Bilanz der gesamten Liga) in der am kommenden Wochenende startenden ersten Playoff-Runde den 8-Seed, der unter der Woche erst noch ausgespielt werden muss.