Wagner bittet um Geduld: "Wir sind in der Findungsphase"

In der Tabelle der Regionalliga Bayern ist die SpVgg Unterhaching auf den 10. Platz abgerutscht. Cheftrainer Sandro Wagner hat die Gründe ausgemacht - und warnt vor zu großen Erwartungen.

Vier Ligaspiele in Folge ohne Sieg, darunter nur ein Remis, dazu das bittere Aus im Landespokal Bayern - für die SpVgg Unterhaching läuft es aktuell nicht rund. Nur 17 Punkte haben die Münchner Vorstädter an den ersten zwölf Spieltagen geholt, Platz 10 dürfte den Ansprüchen des Drittliga-Absteigers nicht entsprechen. Wagner hat die Gründe für den jüngsten Leistungsabfall ausgemacht: die zahlreichen englischen Wochen. "Viele Spieler waren vom Mentalen und Körperlichen her am Ende", sagt der Trainer.

Etwa die 0:2-Heimniederlage gegen Illertissen am vergangenen Freitag habe das gezeigt. "Ab der 65. Minute gehen unsere Zweikampf- und Laufwerte runter, auch die Torchancen", betonte der 33-Jährige. Seinen Spieler attestiert er aber eine gute Einstellung, Wille und Einsatzbereitschaft sind demnach da. "Es ist ein Übergangsjahr für uns: Wir sind in der Findungsphase", bittet Wagner vielmehr um Geduld.

Immerhin kann Wagner am Samstag (14 Uhr) beim Heimspiel gegen den Vorletzten Rosenheim auf Kapitän Markus Schwabl setzen, der zuletzt Gelb-gesperrt fehlte. Auch Routinier Josef Welzmüller ist eine Option, der Abwehrmann stand in den vergangenen drei Partien im Kader, kam aber nach seiner Verletzungspause noch nicht zum Zug.