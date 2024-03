"Wären wahrscheinlich eingebrochen": Pledl sieht Duisburg auf richtigem Weg

Beim Heimsieg gegen Dortmund II zeigte der MSV Duisburg eine starke Leistung, brauchte am Ende aber auch eine Portion Glück. Trainer Boris Schommers und Torschütze Thomas Pledl geben sich im Abstiegskampf danach zuversichtlich.

"Alle Konkurrenten haben gepunktet am Wochenende und du weißt, wenn du heute nicht gewinnst, dann bist du sieben Punkte hintendran", beschrieb Duisburgs Thomas Pledl die psychologische Situation vor dem Spiel des MSV gegen Borussia Dortmund II. Die Mitbewerber um den Klassenerhalt Halle, Mannheim und Bielefeld hatten zuvor allesamt Punkte geholt, die Zebras mussten am Sonntagabend zum Abschluss des 28. Spieltags nachziehen.

Trainer Boris Schommers hatte daher schon früh gesagt: "Wir müssen nur auf uns schauen, egal wie die Ergebnisse der Konkurrenz sind." Und das beherzigte sein Team, wie Pledl nachher gegenüber MagentaSport zugab: "Wenn wir das anders machen würden, dann wären wir heute wahrscheinlich eingebrochen."

Schommers lobt "ganz starke Leistung"

Tatsächlich lief die erste Halbzeit ganz nach Plan von Schommers: Der MSV verteidigte gut gestaffelt und sehr konzentriert und ließ den BVB nicht zur Entfaltung kommen. Und nach Ballgewinnen schalteten die Zebras schnell und geradlinig um, kombinierten sich stark nach vorne und gingen durch einen Doppelschlag von Alexander Esswein und Pledl früh mit 2:0 in Führung.

"Wie wir im Kollektiv gegen den Ball gearbeitet haben und gleichzeitig ein spielerisches Element reingebracht haben - das war eine ganz starke Leistung", freute sich Schommers. Und auch Pledl hob die Geschlossenheit in der Defensive hervor, Dortmund habe keine wirkliche Chance aus dem Spiel heraus gehabt.

Sogar BVB-Coach Zimmermann lobt MSV-Fans

Und doch mussten die Duisburger nochmal zittern. In der 75. Minute köpfte Antonios Papadopoulos aus dem Nichts den Anschlusstreffer für den BVB und machte das NRW-Duell wieder spannend. Dortmunds Trainer Jan Zimmermann gab zu, er habe seiner Mannschaft in der Pause gesagt: "Ein Tor und es wird ein interessantes Spiel, weil Duisburg sehr viel zu verlieren hat."

Das tut uns richtig gut und gibt nochmal ein paar Prozentpunkte, die entscheidend sein können. Thomas Pledl über die Unterstützung der Fans

Zwar brach der MSV diesmal nicht ein, brauchte aber dennoch eine gehörige Portion Glück, als ein Lattenkracher von Dortmunds Rodney Elongo-Yombo von Vincent Müllers Rücken nicht über die Linie prallte, sondern vor dem Tor liegenblieb. Die Erleichterung bei den Beteiligten war groß: Schommers freute sich, dass es "Gott sei Dank geklappt" habe, schob aber nach, dass das Glück "völlig verdient auf unserer Seite war". Und Pledl war einfach froh, den Sieg "über die Linie gebracht" zu haben.

Die drei Punkte widmeten beide sogleich ihren Fans. "Was hier für eine Stimmung war, das ist nicht normal in so einer Situation", meinte Pledl. "Das tut uns richtig gut und gibt nochmal ein paar Prozentpunkte, die entscheidend sein können." Schommers pflichtete bei: "Die Fans haben sich das verdient, wenn du siehst, was sie heute schon vor dem Spiel geleistet haben." Sogar BVB-Coach Zimmermann lobte die "tolle Atmosphäre", Duisburg sei immer ein "Auswärtsspiel, auf das man sich freut".

Pledl: "Genau so weitermachen"

Drei Siege aus den vergangenen vier Spielen hat der MSV nun eingefahren, das entfache eine "gewisse Euphorie" und gebe den Fans den Glauben zurück, so Pledl. "Wir als Mannschaft haben immer an uns geglaubt und wussten einfach, was wir für Qualitäten haben." Jetzt gelte es, genau so weiterzumachen, so der 29-jährige Mittelfeldregisseur. Vier Punkte Rückstand hat der MSV auf das rettende Ufer.

Sein Trainer blickt zuversichtlich auf die letzten zehn Spiele, die über Klassenerhalt oder Abstieg entscheiden: "Wenn wir auf uns schauen und unsere mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz bringen, dann haben wir immer Möglichkeit zu punkten." Unabhängig davon, was die Konkurrenz macht.