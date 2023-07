Wadenverletzung: Kerr verpasst die ersten beiden WM-Spiele

Bittere Nachricht für die Australierinnen kurz vor dem WM-Auftakt: Kapitänin Sam Kerr wird aufgrund einer Wadenverletzung nicht nur das Spiel gegen Irland verpassen, sondern ihrem Team auch am zweiten Spieltag gegen Nigeria fehlen.

Kurz bevor die Australierinnen vor ausverkauftem Haus in Sydney gegen Irland in die Heim-WM starten konnten, mussten die Matildas einen schwerwiegenden Ausfall verkraften. Kapitänin und Star-Spielerin Sam Kerr vom FC Chelsea zog sich im Abschlusstraining eine Wadenverletzung zu und wird sowohl den Auftakt als auch das zweite Spiel gegen Nigeria am 27. Juli verpassen.

"Leider habe ich gestern im Training eine Wadenverletzung erlitten", schrieb die Stürmerin gut eine Stunde vor Spielbeginn in einem Statement auf Instagram. "Natürlich wäre ich heute Abend gerne dabei gewesen", schreibt sie weiter, nichtsdestotrotz könne sie es kaum erwarten, "Teil dieser unglaublichen Reise zu sein, die jetzt beginnt".

Kerrs Situation wird nach dem zweiten Spiel neu bewertet

Gegen die Irinnen übernimmt Mary Fowler, die bei der WM-Generalprobe gegen Frankreich den entscheidenden Treffer markierte, ihre Position im Angriff. Die Vertretung als Kapitänin übernimmt Verteidigerin Steph Catley.

Die 29-jährige Kerr stand bislang 120-mal für die Australierinnen auf dem Platz und ist mit 63 Toren Rekordtorschützin. Der Verband hofft nun auf eine schnelle Genesung und wird die Situation nach dem zweiten Spiel am kommenden Donnerstag gemeinsam mit dem medizinischen Stab neu bewerten.