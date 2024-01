WAC-Stürmer Bamba wechselt nach Frankreich

Dem Wolfsberger AC gelingt mit dem Verkauf von Mohamed Bamba ein Millionentransfer. Der 22-jährige Angreifer wechselt zum französischen Erstligisten FC Lorient.

Der Wolfsberger AC wird ab sofort ohne seinen bisherigen Topstürmer auskommen müssen. Mohamed Bamba zieht nach nur einem halben Jahr weiter und setzt seine Karriere in einer Topliga fort. Der 22-Jährige aus der Elfenbeinküste wechselt zum FC Lorient nach Frankreich, wird dort im Frühjahr allerdings gegen den Abstieg aus der Ligue 1 kämpfen müssen. Der WAC darf sich über eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro freuen. Damit dürfte Bamba vor Shon Weissmann, der im Sommer 2020 für kolportierte vier Millionen Euro nach Valladolid wechselte, der teuerste Verkauf der Wolfsberger Vereinsgeschichte sein.

"Ich habe unterschiedliche Gedanken im Kopf. Aus Sportdirektor-Sicht ist es schön Mo den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen, der dem Verein einen großen finanziellen Gewinn bringt. Aus Trainersicht verlieren wir einen Top-Spieler, der zu den besten Stürmern der Bundesliga gezählt hat. Es ist kein Geheimnis, dass Mo mein Wunschspieler war, auch wenn er nur in der zweiten israelischen Liga spielte. Aufgrund der großartigen Entwicklung in den wenigen Monaten, ist der Transfer aber keine Überraschung. Natürlich ändern sich jetzt die Transferpläne", kommentiert WAC-Trainer Manfred Schmid den Abgang mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Bamba war erst vergangenen Sommer von Hapoel Rishon leZion aus der zweiten israelischen Liga ins Lavanttal gekommen und hat sich unter Trainer Manfred Schmid sofort als Stammkraft etabliert. Mit acht Toren (sechs in der Bundesliga, zwei im ÖFB-Cup) war der flinke Stürmer im Herbst auch Topscorer des WAC. In Frankreich wird er mit seinem neuen Arbeitgeber das Feld von hinten aufrollen müssen. Lorient liegt nach 18 Spieltagen in der Ligue 1 am Tabellenende, hat allerdings nur vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Mit Adrian Grbic steht bei dem Verein aus der Bretagne auch ein Österreicher unter Vertrag, der 27-jährige Ex-Altacher spielt unter Trainer Régis Le Bris allerdings überhaupt keine Rolle.