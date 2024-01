Im Video: Emotionaler Klopp kündigt Abschied an

Erfolgscoach verlässt Liverpool am Saisonende 26.01.2024

2:01Die bisherige Saison beim FC Liverpool läuft für Jürgen Klopp nach Plan. Trotz der guten Ergebnisse hat sich der Coach entschieden, den Klub am Saisonende zu verlassen. In einer emotionalen Videobotschaft an die Fans erklärte er seine Entscheidung.