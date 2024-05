"Vorstellungen haben sich nicht gedeckt": SVS und Keller gehen getrennte Wege

Der SV Sandhausen und Jens Keller trennen sich fünf Tage vor dem letzten Ligaspiel der Saison. Als Grund nannte der Trainer die unterschiedlichen Zukunftsauffassungen.

Der selbst ernannte Aufstiegsfavorit SV Sandhausen hat die Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus verpasst und rangiert einen Spieltag vor dem Saisonende auf dem neunten Platz. Nach dem 2:4 im Derby bei Waldhof Mannheim zog Jens Keller nun mit sofortiger Wirkung die Reißleine. "Im Austausch mit der Vereinsführung entschied sich Keller am Montag, sein Amt als Cheftrainer mit sofortiger Wirkung zur Verfügung zu stellen", schreibt der Drittligist in seiner Pressemitteilung.

Keller hatte die Kurpfälzer im Oktober auf Tabellenplatz 11 übernommen und feierte in seinen 25 Ligapartien als SVS-Coach elf Siege. Allerdings fehlte auch unter seiner Regie meist die Konstanz. So verschliefen die Sandhäuser häufig einen Durchgang. Als Spiegelbild dient die desolate Leistung in den ersten 45 Minuten in Mannheim, als der Zweitliga-Absteiger schon zur Pause mit 0:4 in Rückstand lag.

Dennoch war der Verein augenscheinlich mit der Arbeit des 53-Jährigen zufrieden. So hatte Sportdirektor Matthias Imhof ihm noch vor rund einem Monat unabhängig vom Saisonausgang eine Jobgarantie gegeben. "Obwohl wir andere Pläne für die Zukunft hatten, gilt es selbstverständlich, Jens' Entscheidung zu respektieren", so Imhof.

Kleppinger übernimmt für zwei Spiele

Der Grund für die einvernehmliche Trennung liegt also nicht am verpassten Aufstieg, sondern an den unterschiedlichen Zukunftsvisionen. "Unsere ganzheitlichen Vorstellungen für die neue Saison haben sich nicht uneingeschränkt gedeckt", erklärt Keller, der aber betont, sich "sehr wohlgefühlt" zu haben.

Für die verbleibenden beiden Pflichtspiele in dieser Spielzeit übernimmt Co-Trainer Gerhard Kleppinger die Verantwortung. Er steht am Samstag im Heimspiel gegen Ingolstadt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an der Seitenlinie und eine Woche darauf am Samstag im Finale des Landespokals Baden gegen den 1. FC Mühlhausen.