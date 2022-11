Vorschlag für Aufstiegs-Reform: Alle Regionalliga-Meister steigen auf, Aufstockung der 3. Liga

Vereine der Regionalligen Nordost, Bayern und Nord haben am Mittwochabend dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) ihren gemeinsam erarbeiteten Vorschlag zur Reformierung des Drittliga-Aufstiegs präsentiert und diskutiert.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Vergangenen Donnerstag, 3. November, trafen sich in den Räumlichkeiten von Lok Leipzig Vertreter von 19 Vereinen aus den Regionalligen Nordost, Bayern und Nord sowie der 3. Liga, um den ewigen Aufreger Aufstieg zu besprechen. Am Mittwochabend (9. November) präsentierten sie ihren gemeinsamen Vorschlag in Landsberg nun den NOFV.

Demnach soll ab der Saison 2024/25 die 3. Liga auf 22 Teams aufgestockt werden. In der Spielzeit 2023/24 würden damit bereits alle Regionalliga-Meister aufsteigen, dafür - um die neue Sollstärke zu erreichen - zunächst nur drei statt der fünf angestrebten Teams aus Liga 3 absteigen. Um auch allen Drittligisten den Vorschlag schmackhaft zu machen, soll es zukünftig zudem sechs statt bisher vier direkte DFB-Pokalplätze geben.

Hermann Winkler, NOFV-Präsident, begrüßte im MDR die Übereinkunft mit den Vereinen: "Das ist ein guter Vorschlag und der ist auch relativ einfach umzusetzen." Dennoch brauche es dafür Mehrheiten. Gemeinsam mit den Vereinen will der NOFV die nächsten Monate nun dazu nutzen, um auf Stimmenfang beim DFB, der DFL und anderen Regionalverbänden zu gehen. "Wir müssen dafür werben, dass dieses Modell umgesetzt werden kann. Denn letztlich geht es um eine Mehrheit - entweder im DFB-Vorstand oder auf einem DFB-Bundestag."

Ein entsprechender Antrag soll am 19. November beim Verbandstag des Nordostdeutschen Fußballverbandes eingereicht und verabschiedet werden.