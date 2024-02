Vorgriff auf den Sommer: Muteba wird ein Löwe

Eliot Muteba spielt ab sofort beim 1860 München. Der Linksaußen kommt von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg.

Mit zwölf Toren und vier Vorlagen in 21 Regionalliga-Spielen hat Eliot Muteba in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht. Künftig wird der 1,69 Meter große Linksaußen eine Liga höher auf Torejagd gehen: Der 1860 München gab am Donnerstag die Verpflichtung des gebürtigen Niederbayern bekannt.

"Mit Eliot holen wir den schnellsten Spieler aller Regionalligen zu den Löwen, der wie alle offensiven Neuzugänge des Winters eine Geschwindigkeit von über 34,5 km/h erreichen kann", wird Sport-Geschäftsführer Christian Werner in einer Mitteilung zitiert. "Er hat großes Potenzial und in der laufenden Saison in der Regionalliga Bayern bereits gezeigt, was in ihm steckt. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz verschiedener Angebote anderer Drittligisten für uns entschieden hat."

Für mich war von Anfang an klar, dass ich zum TSV 1860 München wechseln möchte. Eliot Muteba

Die Verpflichtung des 20-Jährigen sei eine Vorgriff auf die Sommer-Transferphase, "daher bedanken wir uns bei unseren beiden Gesellschaftern, die von diesem Vorhaben überzeugt waren und es entsprechend unterstützt haben", so Werner weiter.

Muteba, der über Pfarrkirchen und den FC Ingolstadt den Weg zum 1. FC Nürnberg fand, könnte schon am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) sein Debüt geben. Dann treten die abstiegsbedrohten Löwen beim FC Erzgebirge Aue an. "Für mich war von Anfang an klar, dass ich zum TSV 1860 München wechseln möchte", sagt der Neuzugang. "Ich freue mich unglaublich darauf, meine Mannschaftskameraden kennenzulernen und bald das Löwen-Trikot tragen zu dürfen."

Bei den Giesingern ist Muteba nach Max Reinthaler, Abdenego Nankishi und Serhat Semih Güler der vierte Neuzugang.