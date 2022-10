Vor Spitzenspiel: Goretzka mahnt und verspricht "hochmotivierte" Bayern

Mit zwei klaren Pflichtspielsiegen beendete der FC Bayern nach der Länderspielpause seine kleine Krise in der Bundesliga. Doch der Fokus der Münchner Protagonisten richtete sich schnell auf das kommende Wochenende.

"Neun Punkte aus drei Spielen, null Gegentore, das passt, wir sind auf Kurs", konstatierte Leon Goretzka nach dem 5:0-Kantersieg gegen den tschechischen Meister bei DAZN, der sich zufrieden damit zeigte, dass seine Mannschaft nach dem 4:0 in der Bundesliga gegen Leverkusen am Freitag auch in der Königsklasse eine starke Leistung zeigte.

Goretzka über Nagelsmanns "bitteres Los"

"Wir hatten viel und zurecht Kritik bekommen und mussten wieder zu uns finden", meinte der Nationalspieler im Hinblick auf die sieglose Zeit von vier Partien (drei Remis, eine Niederlage) in der Bundesliga. Die Länderspielpause habe dann einen letztlich willkommenen Tapetenwechsel bedeutet - zumindest für die Spieler. Coach Julian Nagelsmann habe dagegen "das bittere Los" gehabt, zu Hause der lautstarken Kritik gegenüberzustehen.

Auch wenn er und seine Teamkollegen "schon den Anspruch" hätten, dass "uns niemand kitzeln muss, um unsere Leistung zu bringen", habe das Umsetzen von Nagelsmanns Vorgaben nach der Pause durchaus Früchte getragen, so Goretzka. Ähnlich sah es auch Sadio Mané, dem gegen Pilsen sein erstes Champions-League-Tor für die Bayern gelang. "Wir wussten alle, dass es schwierige Wochen waren. Wir haben gut nach der Pause reagiert, sind wieder auf der Siegerstraße und werden das hoffentlich bis zum Saisonende fortsetzen", meinte der Senegalese.

Siege gegen Bayer und Pilsen "nicht zu hoch hängen"

Goretzka vergaß angesichts des Topduells mit Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr), die beiden klaren Siege gegen Leverkusen und Pilsen nicht überzubewerten: "Man sollte es nicht zu hoch hängen. Es waren auch zwei Gegner, die uns machen gelassen haben, was wir wollten." Gleichwohl dürfe der Rivale aus Westfalen "einen hochmotivierten Gegner" aus München erwarten, meinte Goretzka mit entschlossenem Blick.

Und auch Mané hob die herausragende Bedeutung des Duells auch im Hinblick auf die kommenden Wochen und Monate hervor. "Das wird ein wichtiges Spiel, um unser Selbstvertrauen weiter zurückzugewinnen. Es wird sicher ein sehr, sehr großes Spiel."