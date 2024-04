Vor Gündogan und Bellingham: Sabitzer bei CL-Assists nicht zu toppen

Mit einem Treffer sowie zwei Assists hatte Marcel Sabitzer einen erheblichen Anteil an Borussia Dortmunds Aufstieg ins Champions-League-Halbfinale. Der österreichische Nationalspieler übernahm nach seinem Gala-Auftritt gegen Atletico Madrid auch die Führung in der Rangliste der Vorlagengeber in der Königsklasse.

Mit einem 4:2-Sieg im Rückspiel gegen Atletico Madrid schaffte Borussia Dortmund trotz der 1:2-Niederlage im Hinspiel noch den Aufstieg in das Champions-League-Halbfinale. Einer, der dabei besonders glänzte, war ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer. Mit zwei Assists sowie dem entscheidenden Treffer zum 4:2 legte er eine Galavorstellung an den Tag und trug wesentlich zum Einzug in die Runde der letzten Vier bei. Dabei fing der Abend aus Sicht des österreichischen Nationalspieler alles andere als gut an, vergab er nach nur vier Spielminuten doch die Riesenchance auf das 1:0. Davon ließ sich der gebürtige Oberösterreicher aber keineswegs aus dem Konzept bringen: Beim 2:0 durch Ian Maatsen ließ er den Ball perfekt abklatschen, in der zweiten Halbzeit sorgte Sabitzer mit einer ideal getimten Flanke dafür, dass Angreifer Niclas Füllkrug seine neun Spiele andauernde Torlos-Serie per Kopf beenden konnte.

Dass Sabitzer mit seinem linken Fuß nur drei Minuten später das 4:2 besorgte, krönte den Gala-Abend des Mittelfeldprofis, der nun so richtig in Dortmund angekommen ist. "Seit Tag eins habe ich mich hier sehr wohlgefühlt und das Vertrauen ist da. Ich bekomme viel Spielzeit und möchte das natürlich zurückzahlen. In den letzten Wochen läuft es für mich persönlich sehr gut und ich möchte da weitermachen. Ich bin am richtigen Ort und sehr stolz, Teil der BVB-Familie zu sein", strahlte der ÖFB-Teamspieler bei "Sky" nach dem geschafften Aufstieg in das Halbfinale, wo es zum Wiedersehen mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain kommt. "Wir haben schon in der Gruppenphase auswärts große Probleme gehabt, aber beim Heimspiel haben wir unsere Klasse gezeigt. Wenn du ins Halbfinale kommst, willst du auch ins Finale weitermarschieren."

Janko lobt Sabitzer-Entwicklung

Sabitzer in seiner aktuellen Form tut den Dortmundern besonders gut. Nach seinen beiden Assists gegen Atletico ist der 30-Jährige bei den Vorlagengebern in der aktuellen CL-Saison ganz oben zu finden. Fünf Treffer bereitete Sabitzer in neun Einsätzen bereits direkt vor und führt damit das Ranking gemeinsam mit Reals Vinicius Jr. an. Dadurch lässt er einige prominente Namen hinter sich. Während die beiden Barcelona-Profis Ilkay Gündogan und Raphinha (jeweils vier) nach dem Aus gegen PSG nicht mehr in das Rennen eingreifen können, könnten Arsenal-Profi Bukayo Saka sowie Real-Spieler Jude Bellingham (beide vier) dem 78-fachen Nationalspieler Österreichs aber noch gefährlich werden. Das Duo absolviert erst am Mittwoch die Rückspiele im Viertelfinale der Königsklasse.

Mit insgesamt nun 13 Assists ist Sabitzer nach David Alaba (18) der zweiterfolgreichste österreichische Vorlagengeber in der Geschichte der Champions League und hat nun genauso viele Assists auf dem Konto wie Liverpool-Star Mohamed Salah, Manchester-United-Spieler Christian Eriksen, Sevilla-Kapitän Jesus Navas sowie die ehemaligen Profis Andriy Shevchenko, Philipp Lahm, Deco, Alex, Theo Walcott und Juan Sebastian Veron.

Ex-Profi Marc Janko, der mit Sabitzer in 22 Länderspielen gemeinsam auf dem Platz stand, zollt seinem ehemaligen Kollegen viel Respekt für seine positive Entwicklung. "Auch er hat eine schwierige Zeit in Dortmund durchgemacht. Er stand zu Beginn enorm unter Druck und es gab viele kritische Stimmen. Das spricht für seinen Charakter, dass er sich reingefuchst hat und vorneweggeht. Mit solchen Spielen hat er die besten Argumente, um in Dortmund auch länger zu bleiben." Die jüngsten Leistungen zeigen allenfalls, dass Sabitzer im vergangenen Sommer nicht zu Unrecht einen Vierjahresvertrag bekam. Sollte der ÖFB-Teamspieler seine aktuelle Form halten, könnten es vier schöne Jahre für ihn und den BVB werden.