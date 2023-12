Von New York bis Singapur: Fußballplätze dieser Welt

Pier 5 in New York

Von Bergen und Wäldern ab aufs Wasser. Ungefähr 11.153 Einwohner leben in New York je Quadratkilometer. Dass Grünflächen für die vielen Sporttreibenden in der größten US-Metropole rar sind, dürfte da nicht verwundern. Deshalb weichen die Sportplatzbauer schon länger aufs Wasser aus. Unser Bild zeigt das Pier 5. Die Fußballplätze im Brooklyn Bridge Park (East River) sind aber bei weitem nicht die einzigen Sportfelder auf den Gewässern New Yorks. Da wären zum Beispiel noch das Pier 40 in Manhatten, das mehrere Fußballfelder bzw. ein Baseballfeld beherbergt, oder das Pier 59, auf dem man eine Runde Golf spielen kann. Beide liegen auf dem Hudson River. imago/Russian Look