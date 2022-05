Von Funkel gelobt: Kleine übernimmt Drittliga-Debütant SpVgg Bayreuth

Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Kleine ist neuer Trainer der SpVgg Bayreuth. Die Oberfranken hatten unter Timo Rost den Aufstieg in die 3. Liga geschafft.

Die Suche nach dem Rost-Nachfolger in Bayreuth hat ein Ende gefunden. Thomas Kleine heißt der Neue, der die SpVgg ins Drittliga-Abenteuer führen wird. Der ehemalige Abwehrspieler, lange Jahre in Diensten der SpVgg Greuther Fürth und darüber hinaus für Bayer Leverkusen, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach aktiv, kehrt damit wieder nach Franken zurück.

"Ich habe große Vorfreude, freue mich richtig auf Bayreuth", wird Kleine in der Bayreuther Medienmitteilung zitiert. Nach "richtig guten" Gesprächen werde er Bayreuth auch als seinen Wohnort wählen: "Ich mag es einfach, da zu wohnen, wo man arbeitet." In der Wagnerstadt trifft Kleine auf ehemalige Mitspieler und Schützlinge sowie auf Torwart-Trainer Udo Gans, der einst wie er selbst in Fürth zum Staff zählte: "Wir hatten eine richtig gute Zeit in Fürth und sind seither auch gut befreundet", erinnert sich der neue Bayreuther Chefcoach.

Fürther Vergangenheit - Funkels Lob

Als Trainer hatte der 44-jährige Wermelskirchener nach seiner Zeit beim Kleeblatt (Co-Trainer der Profis, Chefcoach der zweiten Mannschaft) zuletzt bis Februar für fünf Jahre im Trainerstab von Fortuna Düsseldorf gearbeitet. Sein ehemaliger Chef Friedhelm Funkel kommt in der Pressemitteilung ebenfalls zu Wort: "Das ist eine richtig gute Entscheidung der SpVgg, Thommy ist ein absolut professioneller Mann, der einen guten Touch für Spieler hat und das notwendige Know-how sowieso." Die 3. Liga sei für Kleine wie für den Klub "eine große Herausforderung".

Die SpVgg Bayreuth spielt in der Saison 2022/23 erstmals in der 3. Liga. Unter Timo Rost, der jüngst bei Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue anheuerte, gelang der "Altstadt" der Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und somit der Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse.