Von der Kieler Förde an die Donau: Lorenz wird ein Schanzer

Der FC Ingolstadt hat sich mit Simon Lorenz verstärkt. Der 26-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei von Holstein Kiel zu den Schanzern.

Simon Lorenz absolvierte in den vergangenen drei Jahren für die Kieler 68 Spiele in der 2. Bundesliga (drei Tore), konnte sich mit dem Zweitligisten aber nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Die Störche verloren somit im Sommer eine Stammkraft, die sich nun Drittligist Ingolstadt anschließt.

"Der FCI hat schon sehr früh sein Interesse bekundet, was mir persönlich ein super Gefühl gegeben hat. Die Gespräche mit Dietmar Beiersdorfer, Ivo Grlic und Michael Köllner haben dann ihr Übriges getan. Entsprechend freue ich mich darauf, das gemeinsame Projekt mit den Schanzern anzugehen und fortan für Ingolstadt gegen den Ball zu treten", so Lorenz in einer Vereinsmitteilung.

FCI setzt auf Lorenz' Erfahrung

Lorenz entstammt der Jugend der TSG Hoffenheim, die er 2018 nach achteinhalb Jahren gen Bochum verließ. Nach einer Leihe zu 1860 München und anschließend 16 Zweitligaspielen (ein Tor) für Bochum zog es ihn 2020 in den hohen Norden an die Kieler Förde. Der kehrt er nun den Rücken und wechselt nach Oberbayern an die Donau.

Dort freut man sich auf einen Innenverteidger, "der unserem Verein mit seiner Erfahrung von über 80 Partien in der 2. Bundesliga eine große Hilfe sein wird. Simon glänzt vor allem durch sein Aufbauspiel und seine Athletik, zudem ist er sehr variabel einsetzbar", erklärte Sportdirektor Ivo Grlic.

Bei den Schanzern ist Lorenz bereits der elfte Neuzugang. 13 Spieler verließen den FCI in diesem Sommer, darunter mit Visar Musliu (SC Paderborn) und Maximilian Neuberger (FV Illertissen) auch zwei Innenverteidiger. Neben Lorenz haben die Ingolstädter bereits Ryan Malone von Hansa Rostock für diese Position verpflichtet.