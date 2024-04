Von der Interims- zur Dauerlösung: Kling bleibt Trainer in Bayreuth

Die SpVgg Bayreuth schafft Klarheit auf dem Trainerposten: Interimstrainer Lukas Kling steigt zur Dauerlösung auf.

Hält auch in der neuen Saison die Zügel bei Bayreuth in der Hand: Lukas Kling IMAGO/Zink

Seit Montagnachmittag herrscht bei der SpVgg Bayreuth Klarheit in Bezug auf die kommenden Saison - und das in zweierlei Hinsicht: Einerseits sicherte sich die Altstadt mit dem souveränen 4:0-Erfolg über Türkgücü München den vorzeitigen Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern, andererseits konnte der Drittliga-Absteiger dazu auch noch den vakanten Trainerposten für die anstehende Spielzeit besetzen.

Wie die Vereinsverantwortlichen in einer Pressemitteilung verkündeten, wird Interimstrainer Lukas Kling, der nach der Entlassung von Marek Mintal ins kalte Wasser geschmissen worden war, in der neuen Saison zum Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft befördert. Kling hatte Bayreuth nach der desaströsen Vorstellung beim 0:2 gegen das Tabellenschlusslicht Buchbach übernommen und sollte den taumelnden Drittliga-Absteiger in ruhigere Gewässer manövrieren.

Stabilität und Erfolg

In nur vier Spielen brachte Kling Stabilität und steuerte Bayreuth mit zehn Punkten aus der Gefahrenzone. Drei Spieltage vor Schluss steht nun der Klassenerhalt fest. "Ich hatte ja immer betont, dass ich mir das Traineramt vorstellen kann und ich mich bei der 'Oldschdod' und in Bayreuth sehr wohl fühle. Wir haben die letzten Wochen Ergebnisse geliefert, und ich bin froh, dass wir die Chance bekommen, weiter gemeinsam zu arbeiten. Nachdem der Klassenerhalt jetzt gesichert ist, werden wir in den nächsten Tagen nun auch ganz konkret in die Zukunftsplanung gehen. Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich auf die gemeinsame Zukunft", weiß der Trainer das ihm entgegengebrachte Vertrauen sehr zu schätzen.

Geschäftsführer Jörg Schmalfuß ist froh, auf Anhieb eine Lösung in den eigenen Reihen gefunden zu haben: "Lukas hat sowohl als Co-Trainer als auch jetzt als Chef einen super Job gemacht. Er hat die Mannschaft in kürzester Zeit zum Klassenerhalt geführt und dabei den Mut gezeigt, Veränderungen vorzunehmen, die letztlich zu den Ergebnissen geführt haben. Daher ist es die logische Konsequenz, dass er seine Arbeit fortführen soll."