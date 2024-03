Vom Markenzeichen zum Makel: War's das schon für RWE?

War das der entscheidende Rückschlag? Nach dem 1:3 gegen die SpVgg Unterhaching sind es bereits sieben Punkte, die Rot-Weiss Essen vom Relegationsplatz trennen. Vor allem eines veranlasste Trainer Christoph Dabrowski nach der Partie zu Kritik: dass das Markenzeichen zum Makel geworden ist.

In die Knie gezwungen: Am Samstag verlor Christoph Dabrowski mit RWE 1:3 gegen Unterhaching. Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Es waren ziemlich warme Worte, die Unterhachings Coach Marc Unterberger am Samstagabend los wurde, als er nach den 90 Minuten an der Hafenstraße bei der Pressekonferenz über den Gegner sprach. "Hut ab, was ihr hier macht", sagte Unterberger zu Christoph Dabrowski, der am anderen Ende des Tisches saß und seinem Hachinger Kollegen nach dessen Ausführungen zu drei Punkten gratulierte.

Die Spielvereinigung war als Sieger aus einem Duell hervorgegangen, das Dabrowski im Nachgang durchaus dazu veranlasste, kritisch zu werden. "Es geht darum, dass wir das, was uns auszeichnet, zu 100 Prozent in aller Konsequenz auch hier wieder an der Hafenstraße auf den Platz bringen", meinte Dabrowski mit einem Zähneknirschen.

Wir brauchen nicht immer auf die Tabelle gucken. Die Entwicklung ist gut. Christoph Dabrowski

Das 1:3 gegen Unterhaching war bereits die zweite Heimniederlage nacheinander - und diese hatte zum einen mit der "mehr als ärgerlichen Roten Karte" (Dabrowski) für Ron Berlinski zu tun, zum anderen aber auch damit, dass die Mannschaft so manches schuldig geblieben war. Dabrowski sprach von "Energie", von "Intensität" und "Mentalität" - ausgerechnet jenen Attributen also, für die RWE steht wie nur wenige andere Drittligisten.

"Da können wir ein paar Prozent drauflegen", betonte Essens Trainer und kündigte an: "Das werden wir thematisieren. Und daran werden wir arbeiten." Die Frage ist nur: Kommt das möglicherweise zu spät, um im Rennen um den Aufstieg noch ein Wort mitzureden?

RWE dürfte sich kaum noch Punktverluste erlauben

Nach der Niederlage gegen Haching sind es bereits sieben Punkte, die Dabrowskis Team von Dynamo Dresden und Rang drei trennen - ein Rückstand, der in den letzten zehn Spielen zwar aufzuholen ist, bei dem sich RWE aber kaum noch Punktverluste erlauben dürfte. "Wir brauchen nicht immer auf die Tabelle gucken", meinte Dabrowski mit Blick auf das große Ganze, "die Entwicklung ist gut." Und diese gelte es nun weiterzuführen. Mit mehr Energie an der Hafenstraße - und dann auch wieder mit mehr Punkten.