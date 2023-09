Vom "Leiden" zu "richtig gutem Fußball": Köllner und der erste Auswärtssieg

Der 4:1-Erfolg bei Freiburg II war für den FC Ingolstadt der zweite Ligasieg in Serie und gleichzeitig der nächste Schritt in die richtige Richtung - findet auch Cheftrainer Michael Köllner.

Nach einem schwachen Saisonstart mit nur einem Sieg aus den ersten vier Ligaspielen zeigt die Formkurve der Schanzer zuletzt wieder nach oben. Auf das 2:1 gegen 1860 München ließ die Köllner-Elf am Wochenende einen klaren 4:1-Erfolg bei Freiburg II folgen.

Erste Auswärtspunkte in Freiburg

Die drei Zähler im Breisgau waren die ersten auf fremden Rasen in dieser noch jungen Saison: "Wir sind natürlich sehr zufrieden, dass wir zum ersten Mal auch in der Fremde punkten konnten", freute sich der FCI-Coach nach der Partie. Dabei verwies er auch auf die Leistungen bei den "sehr sehr guten Heimspielen", die auswärts allerdings bisher nur selten abgerufen worden waren. Im Dreisamstadion habe Köllners Elf "ein anders Gesicht gezeigt".

Gegen eine "extrem spielstarke Mannschaft" aus Freiburg mussten die Ingolstädter zu Beginn zwar "ein bisschen leiden, danach haben wir uns gut ins Spiel reingekämpft und im Spielaufbau bessere Stabilität gefunden, um länger in Ballbesitz zu bleiben".

Mann des Tages Jannik Mause (kicker-Note 1) schoss die Schanzer in einer umkämpften ersten Hälfte bereits in der 17. Minute in Führung - setzte für Köllner damit "einen wichtigen Punch".

Nach der Pausenansprache, in der unter anderem "die Umschaltmomente" thematisiert wurden, zeigten die Schanzer eine klare Leistungssteigerung und gewannen am Ende durch Tore von Mause (61.), Yannick Deichmann (64.) und Benjamin Kanuric (67.) mit 4:1.

Köllner freut sich über "richtig guten Fußball"

"In der zweiten Halbzeit haben wir phasenweise richtig richtig guten Fußball gespielt", freute sich Köllner, "vor allem, wenn man das dritte und vierte Tor sieht, das war ein richtig guter Fußball. Wir haben die Tore extrem gut rausgespielt und dann war das Spiel gegessen." Ryan Johanssons Treffer zum 1:4 war nur noch Ergebniskosmetik.

Für den 53-Jährigen das Wichtigste: "Es geht in die richtige Richtung. Das Entscheidende ist, dass wir auswärts mit drei Punkten das Wochenende abschließen konnten."

Überraschungsaufsteiger wartet

"Freuen und erholen" kann sich der FCI nur kurz, denn am kommenden Samstag sorgt der SSV Ulm 1846 Fußball im Audi Sportpark für ein "ganz schweres Heimspiel" (ab 14 Uhr, LIVE! bei kicker). Trotz des Traumstarts des Aufsteigers (2. Platz) ist Köllner zuversichtlich: "Wir sind zuhause gut unterwegs und wollen die nächsten Punkte holen."