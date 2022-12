"Vollumfänglich überzeugt": Osnabrück hält an Shapourzadeh fest

Amir Shapourzadeh wird auch in Zukunft als Sportdirektor beim VfL Osnabrück fungieren. Der Drittligist hat den Vertrag verlängert.

Im Juni 2021 war Amir Shapourzadeh gekommen, Osnabrück befand sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga mal wieder im Umbruch. Den hat der 40-Jährige zur Zufriedenheit des Vereins gemeistert. Der Vertrag mit Shapourzadeh wurde am Donnerstag verlängert, wie der Klub mitteilte.

"Wir sind gemeinsam davon überzeugt, dass der Erfolg eines Fußballklubs unter anderem eng mit Kontinuität verbunden ist. Auch wenn im Fußball wöchentliche Ergebnisse im Mittelpunkt des Fokus stehen, lassen sich Konsequenzen von sportlichen und wirtschaftlichen Entscheidungen meist erst mittel- und langfristig ablesen. Und wir tun gut daran, dass wir unsere eigenen Entscheidungen jenseits sich wöchentlich wechselnder Ergebnisse und Stimmungen treffen", ließ der Drittligist wissen. "Wir finden mit dem, was wir machen, zwar 'auf der Bühne' statt, die Arbeit passiert aber hinter den Kulissen. Hier hat Amir Shapourzadeh seit Beginn seiner Tätigkeit viele wichtige Maßnahmen angestoßen und umgesetzt."

Amir leistet sowohl für die Öffentlichkeit sichtbare als auch im Hintergrund wertvolle Arbeit. Dr. Michael Welling

Und die Osnabrücker sind "von Amirs Arbeit vollumfänglich überzeugt und freuen uns daher, dass wir den Vertrag mit Amir Shapourzadeh frühzeitig verlängern konnten und er seine Arbeit als Sportdirektor beim VfL über den Sommer hinaus fortsetzt", meinte VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling. "Amir leistet sowohl für die Öffentlichkeit sichtbare als auch im Hintergrund wertvolle Arbeit. Dabei überzeugt er unter anderem mit hoher Fachexpertise, Klarheit und Authentizität."

Shapourzadeh, der nach dem Abgang von Daniel Scherning nach Bielefeld Tobias Schweinsteiger als neuen Trainer präsentiert hatte, freut sich, "meine Arbeit für den VfL über den Sommer hinaus fortsetzen zu können. Ich hatte und habe das sehr gute Gefühl, dass wir hier im Verein alle am gleichen Strang ziehen und die gleichen Werte teilen. Auch wenn wir in der aktuellen Spielzeit sportlich unseren eigenen Ansprüchen in Summe noch nicht gerecht geworden sind, sehe ich weiterhin großes Entwicklungspotenzial."