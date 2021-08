"Vollstrecker" Knöll wechselt zu Türkgücü München

Törles Knöll (23) kehrt nach Deutschland zurück. Am Sonntag vermeldete Türkgücü München die Verpflichtung des Angreifers.

Nach einem Jahr in Kroatien nimmt Törles Knöll einen neuen Anlauf in Deutschland. Der 23-jährige Stürmer wechselt von Slaven Belupo in die 3. Liga zu Türkgücü München. "Törles konnte für sein Alter schon eine Menge höherklassige Erfahrung sammeln", erklärt Roman Plesche, Sportlicher Leiter. "Er ist ein athletischer, gut ausgebildeter Angreifer mit schnellem Antritt, der Vollstrecker-Fähigkeiten mitbringt. Wir freuen uns, einen Spieler wie ihn in München begrüßen zu dürfen."

2016 war Knöll aus dem Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 zum Hamburger SV gewechselt, kam dort aber nur auf einen Profi-Einsatz und ansonsten in der zweiten Mannschaft zum Zug. Zwei Jahre später folgte der Wechsel zum 1. FC Nürnberg, wo er in 19 Spielen einmal traf, sich aber auch nicht nachhaltig empfehlen konnte.

In der abgelaufenen Saison gelangen Knöll in 40 Pflichtspielen für Slaven Belupo neun Treffer. "Nach meinem Jahr im Ausland, bei dem ich mich weiterentwickeln konnte, bietet sich für mich nun die Möglichkeit, eine neue Herausforderung in Deutschland anzunehmen", sagt er. "Ich bin überzeugt, dass es für mich der richtige Schritt ist. Der Kader dieser Mannschaft ist individuell extrem stark aufgestellt, und ich weiß, dass ich mich hier weiterentwickeln werde."