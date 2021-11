Vollath: Türkgücü trotz vierter Niederlage am Stück "auf einem guten Weg"

Obgleich einer ordentlichen Reaktion auf das enttäuschende 1:2 gegen Viktoria Köln musste Türkgücü am Samstag die vierte Niederlage in Folge einstecken. Trainer Peter Hyballa und Torwart René Vollath sahen aber in erster Linie positive Aspekte.

Enttäuscht nach der vierten Niederlage in Folge: Türkgücüs Keeper René Vollath. imago images/Passion2Press