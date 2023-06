"Völlig nachvollziehbar": Erfolgstrainer Iisalo verlässt Bonn

Nach zwei Jahren wird Head Coach Tuomas Iisalo die Telekom Baskets Bonn verlassen. Für den Vize-Meister ein herber Verlust.

Gerüchte und Spekulationen hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder gegeben, nun herrscht Gewissheit: Tuomas Iisalo wird die Telekom Baskets Bonn in diesem Sommer verlassen. Das bestätigten die Rheinländer am Mittwochvormittag. Der neue Klub des Finnen ist noch unbekannt. Immer wieder wurde er mit Euroleague-Klubs und dem aufstrebenden Klub-Projekt in Paris in Verbindung gebracht.

"Die Würfel waren recht früh gefallen, und ich denke, Tuomas ist ein ehrgeiziger Head Coach, der nach den Sternen greift. Eine Euroleague-Perspektive können wir ihm jedenfalls wirtschaftlich nicht bieten, und es ist eben sein Traum, seine Konzepte einmal in der höchsten europäischen Liga zu testen. Das ist für mich völlig nachvollziehbar", wird Präsident Wolfgang Wiedlich in einer Mitteilung zitiert.

Ich glaube nicht, dass irgendjemand auch nur davon träumen konnte, was wir in diesen zwei Jahren gemeinsam erreicht haben.

Iisalo hatte Bonn vor zwei Jahren übernommen. Der Traditionsstandort befand sich damals in schwierigen Fahrwassern, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sportlicher Sicht. Mit dem finnischen Head Coach an der Seite entwickelte sich Bonn allerdings zu einem Top-Klub in Deutschland. In der abgelaufenen Saison gewannen die Rheinländer sensationell die Champions League. In der Bundesliga verpassten sie nach dem souveränen Hauptrunden-Platz eins den Titel in der Finalserie gegen Ulm. Insgesamt gewann Bonn unter Iisalo 85 von 105 Pflichtspielen.

"Als ich vor zwei Jahren in Bonn unterschrieb, war das eine Entscheidung, die auf der Tradition und der Professionalität des Vereins sowie auf der großartigen Unterstützung durch die Fans in Verbindung mit der bestmöglichen familiären Situation beruhte", sagt Iisalo selbst. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand auch nur davon träumen konnte, was wir in diesen zwei Jahren gemeinsam erreicht haben. Wir haben in mehrfacher Hinsicht Klubgeschichte geschrieben und dabei den ersten Klubtitel gewonnen."

Er habe sich mit seiner Familie sehr wohl in Bonn gefühlt, betont der 40-Jährige. "All das hat uns die Entscheidung, Bonn zu verlassen, sehr schwer gemacht. Wir haben diese Entscheidung getroffen, um unserer Familie Stabilität zu bieten, aber auch aus sportlichen Gründen. Bonn wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft." Er sei stolz darauf, den Verein "in einer besseren Position zu verlassen, als bei unserer Ankunft."

Iisalo war vor seiner Zeit in Bonn mehrere Jahre bei den Hakro Merlins Crailsheim tätig, die er zurück in die Bundesliga und dort in die Play-offs führte.