Völlers Suche von Klopp über Schmidt bis zu Nagelsmann

Als Krisenmanager ist Rudi Völler schon beinahe Zeit seiner Trainer- und Funktionärslaufbahn erprobt. Bis zum Dienstag muss der 63-Jährige die Nationalelf in passable Verfassung für das Frankreich-Spiel bringen, danach den Nachfolger von Hansi Flick finden. Zwei potenzielle Top-Kandidaten sind nicht oder zumindest kaum zu bekommen.

Sonntagvormittag hatte Völler bereits eine Doppelrolle eingenommen. Mit bemüht freundlicher Miene hatte er die überwiegend jungen Fans im Wolfsburger AOK-Stadion begrüßt („Schön, dass ihr alle da seid“), nach seinen einleitenden Worten dann den Rasen und den Mittelpunkt verlassen, um rund 400 Meter weiter im Hotel Ritz-Carlton und im Hintergrund die weiteren Weichen für den Tag zu stellen.

Um 12:22 Uhr hatte Flick seine letzte Einheit als Bundestrainer beendet, vier Stunden später war dann auch seine Amtszeit vorbei als der DFB die Trennung verkündete. Völler weiß, dass seine Hauptaufgabe nach dem Test gegen den Vize-Weltmeister in Dortmund beginnt. "Die dringlichste Aufgabe wird sein, danach einen Bundestrainer zu verpflichten, der kurzfristig unsere Mannschaft auf das große EM-Turnier im kommenden Sommer vorbereitet." Es soll gleichzeitig eine Persönlichkeit sein, "der die Mannschaft langfristig wieder auf ein Niveau hebt, dass man von ihr kennt und auch erwartet."

Das Potenzial, nicht nur eine Mannschaft, sondern eine ganze Nation wieder zu entflammen, hat vor allem Jürgen Klopp, doch der 56-Jährige Ex-Dortmunder ist beim FC Liverpool gebunden. In den Kreis der europäischen Top-Trainer ist längst auch Roger Schmidt aufgestiegen. Schon im Sommer war der Erfolgscoach von Benfica Lissabon bei mehreren Top-Klubs ein Kandidat, hat sich jedoch zu seinem Verein bekannt. Erschwerend für den DFB kommt hinzu, dass der 56-Jährige dies auch vertraglich getan hat. Im Frühjahr hatte er noch vor dem Titelgewinn vorzeitig bis 2026 in Portugals Hauptstadt verlängert. Im neuen Kontrakt ist eine Ausstiegsklausel verankert - sie liegt bei 30 Millionen Euro und macht eine erneute Zusammenführung von Schmidt und Völler, die schon in Leverkusen erfolgreich gemeinsam gewirkt haben, nahezu unmöglich.

Verfügbar ist seit seinem Aus in München Julian Nagelsmann, aber: Auch der 36-Jährige ist beim FC Bayern noch vertraglich gebunden, wie Schmidt bis 2026. Das bedeutet: Trotz seiner Freistellung strebt der Rekordmeister eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe an.

Verfügbar wäre seit seinem Abschied aus Frankfurt der Österreicher Oliver Glasner - zumindest bei Nagelsmann aber sollen die Verantwortungsträger des DFB ihre Hoffnungen auf ein Engagement noch nicht aufgegeben haben und an einer Lösung arbeiten.