Völlers Lob: "Das war das ganz obere Regal. Das stimmt mich optimistisch"

Die Heim-EM steht vor der Tür - und allmählich steigt die Euphorie. Rudi Völler sprach nun über die Ursachen des Stimmungsumschwungs und verriet, welche Rolle Julian Nagelsmann dabei spielte.

Seit Ende September ist Julian Nagelsmann Bundestrainer - und er hatte einen durchaus ruckeligen Start: Auf ein 3:1 in den USA bei seinem Debüt folgten nämlich drei schwächere Auftritte in Mexiko (2:2), gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (2:0). Nagelsmanns Reaktion darauf imponierte aber DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Aktuell macht der 36-Jährige respektive der DFB wegen der unorthodoxen Nominierung einzelner Nationalspieler zwar von sich Reden, doch anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Westdeutschen Fußballverbandes lobte Völler den Bundestrainer aus ganz anderen Gründen in den höchsten Tönen. "Wir hatten Glück, dass in Julian Nagelsmann ein absoluter Top-Trainer auf dem Markt war", sagte Völler beim Parlamentarischen Abend im Landtag in Düsseldorf und erklärte, woran man einen guten Trainer erkennen würde.

"Schlüsse ziehen und Veränderungen vornehmen"

Einen guten Trainer könne man daran erkennen, wie er sich verhält, "wenn es mal in die Hose geht". Und Nagelsmann habe genau richtig auf die Niederlagen im November gegen die Türkei und in Österreich reagiert. Aus solchen Misserfolgen müsse man "Schlüsse ziehen und Veränderungen vornehmen", betonte Völler und verwies darauf, dass Nagelsmann genau das getan habe. Der 36-Jährige habe Personal und Taktik noch einmal überdacht - und sei im März mit Siegen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) belohnt worden.

"Das war das ganz obere Regal. Das stimmt mich optimistisch", urteilte Völler über die Auftritte der Nationalelf. Dem 64-Jährigen ist dabei sehr wohl bewusst, wie knifflig die Situation gerade vor dem Frankreich-Spiel war. "Um ehrlich zu sein, ich bin ja schon viele Jahre dabei, aber vor dem Frankreich-Spiel war ich schon ein bisschen nervös", gestand Völler, "weil ich mir vorstellen konnte, wenn es in die Hose geht - und gegen eine Mannschaft wie gegen Frankreich kann es mal in die Hose gehen -, wie dann die Berichterstattung gewesen wäre."

Es ging aber nicht in die Hose, vielmehr entfachten die beiden Siege gegen die zwei europäischen Topteams auch durchaus Euphorie im Land. "Das war mit Abstand das beste Länderspiel, das wir in den letzten Jahren gezeigt haben", lobte Völler, "deshalb ein Riesenkompliment an Julian Nagelsmann und sein Trainer-Team, wie sie Enthusiasmus in der Truppe verbreitet haben und wie sie die Mannschaft taktisch aufgestellt haben."