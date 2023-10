Völler schwärmt von Nagelsmann: "Auf seine Art wunderbar rübergebracht"

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen Start unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann hingelegt. DFB-Sportdirektor Rudi Völler gewann einen "total positiven" Eindruck - und sprach dabei nicht nur vom USA-Spiel.

Am Ende stand ein 3:1-Erfolg beim Debüt von Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Und der ehemalige Bayern-Coach, dessen Team besonders nach der Pause überzeugen konnte, schaffte damit etwas, das erst einem Auswahlcoach vor ihm gelungen war - das Premierenspiel nach einem Rückstand noch zu gewinnen. Das war bis dato nur Otto Nerz im Oktober 1926 beim 3:2-Auswärtssieg über die Niederlande geglückt.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der sich für Nagelsmann als Bundestrainer starkgemacht hatte und ihn als "Glücksfall" bezeichnete, zog nach dem ersten von insgesamt zwei Spielen in den USA eine "total positive" Bilanz. "Das ist letztendlich immer das Wichtigste, dass du einen sehr guten Beginn hast", erklärte der Weltmeister von 1990 am RTL-Mikrofon, "dass du direkt mit einem richtig guten Spiel anfängst. Das haben wir heute gemacht, das ist mal die Basis von allem."

"Genau wie ihn viele Spieler aus diversen Vereinen kennen"

Völler gefällt darüber hinaus aber auch, wie sich Nagelsmann in den USA bis dato präsentiert. "Wir hatten eine gute Trainingswoche", stellte der 63-Jährige heraus: "Julian hat das auf seine unbekümmerte Art wunderbar rübergebracht in den Trainingseinheiten, auch in den Besprechungen - genau wie ihn viele Spieler natürlich kennen aus den diversen Vereinen, die er schon trainiert hat."

In der Nacht auf Mittwoch (2 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) wartet noch das Duell mit Gold-Cup-Sieger Mexiko, das die deutsche Mannschaft mehr fordern dürfte. Im Lincoln Financial Field in Philadelphia kann die DFB-Elf Revanche nehmen. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es schließlich bei der WM-Endrunde 2018, als die Mexikaner im ausverkauften Luschniki in Moskau den amtierenden Weltmeister mit 1:0 düpierten.