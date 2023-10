Füllkrug trifft und bereitet vor: Nagelsmanns Debüt glückt

Das Debüt von Julian Nagelsmann als Bundestrainer ist geglückt. Im Rahmen der US-Tour setzte sich die DFB dank einer starken zweiten Hälfte verdient mit 3:1 gegen die USA durch.

Für Julian Nagelsmann, der die Nachfolge von Hansi Flick angetreten hatte, war das DFB-Gastspiel in den Vereinigten Staaten das erste Spiel als Bundestrainer. Die deutsche Mannschaft hatte im letzten Spiel unter Interimstrainer Rudi Völler ein kleines Ausrufezeichen gesetzt - 2:1 gegen Frankreich. Die Startelf beim Duell mit den USA sah etwas anders aus, so spielten im Vergleich zum Sieg gegen die Franzosen Gosens, Rückkehrer Hummels, Groß, Musiala und Füllkrug statt Süle, Henrichs, Can, Müller und Gnabry. Kimmich fehlte aufgrund eines grippalen Infekts. Er wird auch das Spiel gegen Mexiko verpassen und ist noch am Samstag nach München zurückgereist.

Auf der anderen Seite bot US-Coach Gregg Berhalter einige aus der Bundesliga bekannte Spieler auf: Chris Richards (ehemals Hoffenheim), Scally (aktuell Gladbach), McKennie (ehemals Schalke), Reyna (aktuell Dortmund) und Pulisic (ehemals Dortmund) standen in der Startelf.

Pulisic trifft traumhaft - Gündogan staubt ab

Beinahe hätte das Nagelsmann-Debüt mit einem kleinen Schock begonnen, aber Pulisics Treffer zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht. Dann nahm die DFB-Elf das Heft des Handelns in die Hand und hatte mehr Ballbesitz, musste aber gegen das schnelle Umschaltspiel der US-Boys wachsam sein.

Nach vorne spielte Deutschland gewohnt variabel mit vielen Positionswechseln. Groß hatte die Führung auf dem Fuß, er schob die Kugel jedoch nur an den rechten Pfosten (11.). Auch die nächste gute Chance ging auf das Konto der Gäste, Füllkrug machte allerdings aus seinem freien Abschluss aus 14 Metern zu wenig (22.).

Der BVB-Stürmer hatte wenig später die nächste gute Chance, schloss aber nach starker Ballbehandlung und Körperdrehung erneut zu unplatziert ab (27.). Und im Gegenzug trafen die Hausherren als Konsequenz daraus: Pulisic ging an Tah vorbei, zog gegen Rüdiger nach innen und schlenzte den Ball aus 19 Metern traumhaft rechts oben in den Winkel - keine Chance für ter Stegen im DFB-Kasten (28.). Die deutsche Mannschaft schüttelte sich einige Minuten, zeigte vor der Pause aber die richtige Reaktion: Sané blieb nach gutem Antritt zunächst an Turner hängen, Gündogan machte mit und vollendete ins leere Tor zum Ausgleich (39.). Mit dem 1:1 ging es auch in die Kabinen.

Doppelschlag durch Füllkrug und Musiala

Nach der Pause hatte weiterhin die DFB-Elf mehr vom Spiel, Füllkrug ließ eine nächste gute Chance aus (49.). Die daraufhin folgende vierte Möglichkeit des Angreifers saß dann auch: Nach tollem Zuspiel von Gosens stand Füllkrug alleine vor US-Keeper Turner und traf eiskalt ins rechte Eck (58.). Beinahe hätte die USA sofort geantwortet, doch Musah köpfte freistehend aus sechs Metern drüber (60.). Anstatt des Ausgleichs gab es kurz darauf das vorentscheidende 3:1: Füllkrug legte mit etwas Glück rüber zu Musiala, der grätschte den Ball ins Tor (61.).

Der Weltmeister von 2014 spielte überhaupt eine starke sowie spielerisch recht dominante zweite Hälfte, hatte alles im Griff. Sané ließ noch die große Chance auf den vierten deutschen Treffer aus (70.). Schlussendlich blieb es also beim 3:1 für Deutschland, der Stuttgarter Führich feierte in der Schlussphase noch sein DFB-Debüt. Für Nagelsmann insgesamt also ein gelungener Auftakt.

Weiter geht es für die DFB-Elf am Dienstag (2 Uhr, MEZ) in Philadelphia mit dem nächsten Testspiel gegen Mexiko.