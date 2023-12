Völler bestätigt: DFB-Gradmesser gegen Niederlande und Frankreich im März

In Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 testet die deutsche Nationalmannschaft im März gegen zwei hochkarätige Gegner. Das hat DFB-Sportchef Rudi Völler im Rahmen der EM-Auslosung in Hamburg am Samstag bestätigt. Es geht gegen Frankreich und die Niederlande.

Seit Samstagabend steht fest, auf wen die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde der Europameisterschaft 2024 trifft. Im EM-Eröffnungsspiel misst sich das DFB-Team in München am 14. Juni mit Schottland (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Fünf Tage später ist in Stuttgart Ungarn der nächste Gegner in Gruppe A. Zum Abschluss geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz, die sich durch die EM-Qualifikation einigermaßen quälte.

Um bestmöglich vorbereitet in die EM zu starten, hat sich der DFB hochkarätige Testgegner für die Länderspiele im nächsten März gesichert. Wie DFB-Sportchef Rudi Völler im Rahmen der EM-Auslosung in der Hamburger Elbphilharmonie bestätigte, geht es für den Weltmeister von 2014 mit den beiden Krachern gegen Frankreich und die Niederlande ins EM-Jahr.

Zwei weitere Länderspiele im Juni

Die Abstellungsperiode beginnt am 18. März und endet am 26. März. Das Duell mit dem Vize-Weltmeister wird laut Völler in Lyon ausgetragen. Ein schnelles Wiedersehen mit Frankreich: Im ersten Spiel nach der Entlassung von Hansi Flick hatte Deutschland Mitte September in Dortmund gegen die Equipe Tricolore mit 2:1 gewonnen. Auf der Bank damals saß Völler.

Der Spielort für das Treffen mit Oranje ist derweil noch offen, zuletzt war Frankfurt im Gespräch - also dort, wo später die Schweiz beim Turnier Gegner sein wird. Das bis dato letzte Duell mit den Niederlanden hatte am 29. März 2022 mit 1:1 geendet.

Mitte Mai nominiert Bundestrainer Nagelsmann seinen EM-Kader, im Juni wird es zwei weitere Länderspiele zur Vorbereitung geben.