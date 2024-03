Vittozzi siegt vor vier Französinnen und übernimmt Gelb - Hettich-Walz Neunte

Im Sprint am Donnerstag schaffte es nur Janina Hettich-Walz aus DSV-Sicht in die Top Ten. Einen Tag später schaffte sie es gerade noch in diese. Der Sieg ging an Lisa Vittozzi, die zudem auch die Führung im Gesamtweltcup übernahm.

Lisa Vittozzi trägt in Zukunft Gelb. Getty Images