Vingegaard widmet Sieg Van Hooydonck: "Schreckliche Nachrichten"

Auch zum Ende des Jahres befindet sich Jonas Vingegaard in absoluter Topform und hat bei der Vuelta den nächsten Etappensieg eingefahren. Getrübt wird die Freude in Spanien über die dominante Vorstellung von Jumbo-Visma allerdings durch einen schweren Unfall eines Teamkollegen.

Jonas Vingegaard hat die 16. Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und den Erfolg seinem schwer verletzten Teamkollegen Nathan Van Hooydonck gewidmet. Der Däne Vingegaard siegte am Dienstag bei der Bergankunft in Bejes als Solist und fasste sich kurz vor dem Überqueren der Ziellinie ans Herz - ein offensichtliches Zeichen an Van Hooydonck. Der Belgier musste am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall reanimiert werden und befindet sich im Krankenhaus.

Entwarnung vor Schlussanstieg per Funk

"Ich bin nur froh, gewonnen zu haben. Es gab schreckliche Nachrichten, ich wollte für meinen Freund gewinnen. Zum Glück gibt es gute Neuigkeiten", sagte Vingegaard. Sein Helfer Attila Valter sagte: "Wir haben am Fuß des Schlussanstiegs über den Teamfunk gehört, dass Nathan wach ist und es ihm gut geht. Am Ende ist alles gut. Wir haben die Etappe für Nathan geholt, dieser Sieg ist seiner."

Kuss bleibt weiter Gesamtführender

In der Gesamtwertung der Vuelta führt weiterhin Vingegaards Teamkollege Sepp Kuss. Allerdings liegt der US-Amerikaner nur noch 29 Sekunden vor dem zweimaligen Sieger der Tour de France, der am Dienstag rund vier Kilometer vor dem Ziel attackiert hatte. Dritter ist Primoz Roglic, ebenfalls aus der Mannschaft Jumbo-Visma, der 1:33 Minuten Rückstand aufweist.

Die Gedanken der Fahrer waren bei ihrem Teamkollegen Van Hooydonck. Der 27-Jährige hatte Vingegaard im Juli geholfen, zum zweiten Mal die Frankreich-Rundfahrt zu gewinnen. Unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten mehrere belgische Medien, dass Van Hooydonck nach einem Unfall reanimiert werden musste und dann bei Bewusstsein ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Unfall ereignete sich in Kalmthout nördlich von Antwerpen.

Jumbo-Visma bestätigt Unfall

Das Team Jumbo-Visma bestätigte den Unfall. Er habe sich hinter dem Steuer unwohl gefühlt, was zur Verwicklung in den Verkehrsunfall geführt habe, schrieb das Team auf X, dem früheren Twitter. "Er ist umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er gute medizinische Versorgung bekommt. Wir können Gerüchte nicht bestätigen, dass er sich in einem kritischen Zustand befindet", teilte das Team mit. Van Hooydonck werde sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen.

Auf Fotos in der Online-Ausgabe der Zeitung "Het Laatste Nieuws" sind mehrere beschädigte Autos an einer Straßenkreuzung zu sehen. "Der Fahrer wurde vor Ort reanimiert und in einem lebensgefährlichen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Seine schwangere Frau, die neben ihm saß, blieb unverletzt, aber wurde ebenfalls ins Krankenhaus gefahren", sagte Patrick De Smedt, Sprecher der Grenzpolizei.

16. Etappe Liencres Playa/Spanien - Bejes/Spanien (120,10 km), 12.9.2023:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 2:38:23 Std.; 2. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates + 43 Sek.; 3. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 49; 4. Michael Storer (Australien) - Groupama-FDJ + 55; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:01 Min.; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; 7. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 8. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma; 9. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 1:05; 10. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 16. Etappe:

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 57:18:10 Std.; 2. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 29 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:33 Min.; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:33; 5. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 3:02; 6. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 3:28; 7. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 4:12; 8. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 4:58; 9. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 5:38; 10. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 8:43