"Vingegaard fehlt es an Wärme und Menschlichkeit"

Jonas Vingegaard hat zum zweiten Mal die Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich nach 21 Etappen mit mehreren Minuten Vorsprung vor dem Slowenen Tadej Pogacar durch. Dazu schreibt die internationale Presse.

Trikotjäger in Paris: Tour-Sieger Jonas Vingegaard in Gelb, Jasper Philipsen (Sprint, li.), Tadej Pogacar als bester Jungprofi und Giulio Ciccone (Berg, 2.v.r.). AFP via Getty Images

Großbritannien

"Daily Mail": "Vingegaards Titelverteidigung war nach der Etappe am Mittwoch über den Col de la Loze so gut wie gesichert, und er feierte Arm in Arm mit seinen Jumbo-Visma-Teamkollegen, als sie gemeinsam in der französischen Hauptstadt die Ziellinie überquerten."



"The Guardian": "Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard schafft es nicht, das Publikum zu überzeugen. Dem Dänen, der zum zweiten Mal Meister wird, fehlt es an Wärme und Menschlichkeit, um die Franzosen zu begeistern."

Spanien

"As": "Der Däne von Jumbo gewinnt seine zweite Tour und schließt sich dem erlesenen Club der Multi-Champions an, in dem bereits der Slowene (Pogacar) vertreten ist, der auch an diesem letzten Tag in Paris angriff."

Italien

"Corriere della Sera": "Am Tag von Vingegaards Triumph ging der Sprint an Meeus, der seinen berühmten Landsmann Philipsen (Erster in der Punktewertung) sowie Groenewegen, Pedersen und Bol schlug."

Frankreich

"L'Équipe": "Der Sieg von Jonas Vingegaard vor Tadej Pogacar begründet eine neue Rivalität in der Geschichte der Tour de France."

Österreich

"Kurier": "Der Einbruch von Pogacar auf der Königsetappe ließ zumindest den Slowenen menschlicher erscheinen, es holte den Außerirdischen zurück auf die Erde. Es bleiben aber Messungen und Berechnungen von Sportwissenschaftlern und ehemaligen Fahrer, die die Skepsis am Leben halten. Die Fahrer mussten dieses Jahr acht Bergetappen mit insgesamt 55.000 Höhenmetern bewältigen."

Schweiz

"Blick": "In Paris endete eine denkwürdige Tour de France. Lange war es ein Kampf um Sekunden, am Ende erarbeitete sich Vingegaard mehrere Minuten Vorsprung auf Tadej Pogacar (...) .Die beiden Sieger der vergangenen vier Austragungen lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, taktiert wurde in diesem zähen Ringen kaum."