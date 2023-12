Villarreal fängt Rennes ab, Slavia hält sich Rom vom Leib: So lief der 6. Spieltag

Vor dem abschließenden Spieltag am Donnerstag hatten mit Leverkusen, Liverpool und Bergamo nur drei Teams das direkte Ticket für das Achtelfinale sicher in der Tasche. Es gab noch einige spannende Entscheidungen. So lief der 6. und letzte Gruppenspieltag.

Gruppe H: Bayer makellos, Qarabag hält Platz zwei

Leverkusen machte in der Gruppe H gegen Molde mit einem deutlichen 5:1, dem sechsten Sieg im sechsten Spiel, die makellose Gruppenphase perfekt, die Norweger verpassten Rang zwei, denn Qarabag setzte sich 2:1 gegen das punktlose BK Häcken durch und verteidigte den Rang hinter der Werkself.

Gruppe E: Keine Veränderung mehr

Liverpool trat mit einer B-Elf bei Union Saint-Gilloise an und zog den Kürzeren (1:2), hatte aber vorher schon Platz eins sicher. Hinter den Reds gab es keine Veränderungen, weil Toulouse beim LASK, für den die Europareise zu Ende ist, spät durch ein Tor von Suazo 2:1 gewann und so als Zweiter in den Play-offs für das EL-Achtelfinale steht.

Gruppe F: Villarreal fängt Rennes noch ab

Spannend machte es vor allem Villarreal in der Gruppe F, das in Rennes zweimal eine Führung verspielte, in der 80. Minute durch Parejo aber doch noch das 3:2 erzielte und so die Franzosen noch auf Rang zwei verwies. Indes hat Panathinaikos Athen in dieser Gruppe Platz drei verspielt und sich nach der Heimniederlage gegen Maccabi Haifa (1:2) aus dem internationalen Geschäft verabschiedet.

Gruppe G: Slavia hält sich die Roma vom Leib

Slavia Prag spürte in der Gruppe G die Roma im Nacken, die ihre Hausaufgaben mit einem 3:0 gegen Sheriff Tiraspol erledigte, doch auch die Tschechen gaben sich gegen Genf keine Blöße. Slavia führte schon zur Pause auch dank Doppeltorschütze Chytil 4:0, das Ergebnis und somit Platz eins für das Team aus Prag hatte auch am Ende Bestand. Servette blieb dennoch Gruppendritter.

Gruppe A: Freiburg verliert "Endspiel" bei West Ham

Das Endspiel um Platz eins war schnell entschieden. Freiburg, das gewinnen hätte müssen, lag früh bei West Ham zurück. Edson Alvarez sorgte noch vor der Pause für den 2:0-Endstand. Von den Breisgauern kam offensiv insgesamt zu wenig, die Engländer sind Gruppensieger. Hinter Freiburg positionierte sich Olympiakos Piräus, das gegen Topola mit einem 5:2 Platz drei souverän eintütete.

Gruppe B: Brighton schockt Marseille spät

Spannend bis zum Schluss blieb es in der Gruppe B, wo Olympique Marseille bis zur 88. Minute Rang eins innehatte, dann aber von Joao Perdo aus allen Träumen gerissen wurde. Brighton & Hove Albion zog mit dem 1:0 noch an den Franzosen vorbei, die nun in den Play-offs ihr Glück mit Blick auf das Achtelfinale versuchen müssen. Hinter OM lief Ajax Amsterdam mit einem 3:1 bei AEK Athen, das Akpom mit einem Doppelpack sicherte, auf Rang drei ein.

Gruppe C: Betis rutscht noch aus der Europa League

In der Gruppe C war Real Betis Sevilla als Tabellenerster in den letzten Spieltag gegangen, auf Rang drei gingen die Spanier nach dem 2:3 gegen die Glasgow Rangers als großer Verlierer des letzten Spieltags heraus. Die Schotten sind Erster, nachdem Roofe in der 78. Minute den Siegtreffer markierte, und buchen die Runde der letzten 16 direkt, Platz zwei und damit die Play-offs sicherte sich Sparta Prag mit einem 3:1 in Limassol.

Gruppe D: Keine Veränderungen

Keine Veränderungen gab es in der Gruppe D. Bergamo, schon vorher Erster, bezwang Sturm Graz klar, das als Gruppendritter europäisch bleibt. Sporting, vorher schon sicher Zweiter, setzte sich mit 4:0 bei Rakow Tschenstochau durch.