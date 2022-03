Saka schießt Arsenal zum Auswärtssieg in Birmingham

Nur rund 60 Stunden nach dem 0:2 gegen Liverpool verdiente sich der FC Arsenal beim 1:0 bei Aston Villa redlich drei Punkte - dank einer spielerisch starken Leistung vor und einer kämpferisch starken nach der Pause.

Nur rund 60 Stunden nach dem 0:2 gegen den FC Liverpool - ein Umstand, über den sich Mikel Arteta deutlich beschwerte - stellte der spanische Coach beim FC Arsenal auf zwei Positionen um: Statt Keeper Ramsdale (Hüftverletzung) begann Leno (100. Premier-League-Spiel in der Startelf) im Tor, zudem ersetzte Smith Rowe den erkrankten Gabriel Martinelli.

Die Gunners bestimmten weite Teile der ersten Hälfte dank schnellem und direktem Spiel. Reagierte Martinez bei einem Querschläger von Mitspieler Konza per Reflex noch stark und verhinderte so ein Eigentor (10.), konnte der Villa-Keeper in der 30. Minute den Rückstand nicht mehr vereiteln: Saka traf vom Strafraumrand zur verdienten Pausenführung für Arsenal.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es ein wenig, bis Villa nach und nach selbst mehr Druck erzeugte und die Gunners mehr presste. Ein von Tierney abgefälschter Schuss von Watkins landete am Außenpfosten (68.). Doch trotz einiger Bemühungen in der Schlussphase gelang es Villa nicht, zu klaren Abschlüssen zu kommen, sodass sich Arsenal am Ende die drei Punkte auch mit solider Abwehrarbeit redlich verdiente.

Nach der Länderspielpause tritt Arsenal am Montag (4. April, 21 Uhr) bei Crystal Palace an. Aston Villa spielte bereits zwei Tage vorher (Samstag, 16 Uhr) bei den Wolverhampton Wanderers.