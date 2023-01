Viktoria-Rückkehrer Schultz hat "aus voller Überzeugung auf Geld verzichtet"

Nach langem Poker hat es endlich geklappt: Nach Mike Wunderlich kehrt auch Michael Schultz zur Kölner Viktoria zurück. Beide haben sich gesucht - und nun wieder zusammengefunden.

Bereits in der Rückrunde der Saison 2020/21 schnürte Schultz die Schuhe für Viktoria Köln, kam zu 14 Drittligaspielen, in denen er drei Tore erzielte. Und in denen er einen bleibenden Eindruck bei den Viktoria-Verantwortlichen hinterlassen hat - und in denen er seine sportliche Heimat gefunden hat.

"Gefühlt haben wir uns um den Spieler wieder bemüht seit dem Tag im Jahr 2021, an dem er zurück nach Braunschweig sollte, als wir ihn damals ausgeliehen hatten", begrüßte Viktoria-Coach Olaf Janßen den Rückkehrer auf der Klub-Website. "Wir waren in jeder Transferperiode in Gesprächen, weil er einfach ein super Charakter ist." Janßen ist überzeugt, dass Schultz die Kölner "mit all seinen Skills auch nochmal ein Stück weit flexibler und besser macht."

Ich habe gespürt, ich will zu diesem Verein, zu dieser Mannschaft, zu diesem Trainer. Michael Schultz

Kaum weniger Freude sprach aus den Worten, mit denen sich Schultz wieder auf der "Schäl Sick" einfand: "Ich habe gespürt, ich will zu diesem Verein, zu dieser Mannschaft, zu diesem Trainer", sagte der 29-Jährige. Die Ambitionen Viktoria stimmen mit den seinen überein: "Deshalb habe ich auf Geld verzichtet, aber das habe ich aus voller Überzeugung getan."

Schultz freut sich nun darauf, "alte und natürlich auch die neuen Mitspieler" kennenzulernen. Für den Start in die Restrunde am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfL Osnabrück dürfte er aber noch keine Option darstellen. Ganz im Gegensatz zu Mike Wunderlich. Der vom 1. FC Kaiserslautern gekommene Routinier hat in den zwei Wochen seiner Ankunft laut Janßen körperlich "einen guten Eindruck" hinterlassen. Da Offensiv-Allrounder David Philipp ausfallen wird, könnte Wunderlich sogar in der Startelf auftauchen.

Janßen will an den Flow vor der Winterpause anknüpfen

Auf die Partie an der Bremer Brücke freut sich Janßen: "Es treffen zwei Teams aufeinander, die im Flow waren und daran anknüpfen wollen", sagte Viktoria-Coach Olaf Janßen im klubeigenen TV vor dem direkten Aufeinandertreffen der beiden vor der Pause so formstarken Mannschaften. Köln hat die letzten vier Spiele vor der Winterpause samt und sonders gewonnen, Osnabrück im gleichen Zeitraum drei Dreier bei einer Niederlage gefeiert. Janßen erwartet deshalb auch ein "Spiel auf Augenhöhe", das vor einer tollen Kulisse stattfinden wird, über 14.000 Karten wurden bisher abgesetzt. "Ich freue mich sehr drauf", sagte Janßen.