"Viktoria ohne Klefisch - das geht nicht"

Drittligist Viktoria Köln verpflichtet Mittelfeld-Talent Ben Klefisch aus dem Nachwuchsweistungszentrum von RB Leipzig. Der 19-Jährige soll die Lücke schließen, die sein Bruder Kai (22) kürzlich hinterließ.

Der eine Klefisch ist weg, da kommt bereits der nächste. Nach dem Weggang von Kai Klefisch zu Zweitligist SC Paderborn verkündete Drittligist Viktoria Köln die leihweise Verpflichtung seines jüngeren Bruders Ben Klefisch. "Wir haben uns gesagt, Viktoria Köln in der 3. Liga ohne Klefisch, das geht nicht", sagte Cheftrainer Olaf Janßen in einer Klubmitteilung. Neben dem Namen bringt er auch sportliches Potenzial mit. "Ben hat in den letzten Jahren bei RB Leipzig die beste Ausbildung genossen, die man als Jugendspieler haben kann", so Janßen, der nun eine weitere Option im Mittelfeld zu Verfügung hat.

"Er bringt viele Dinge mit, die auch seinen Bruder ausgezeichnet haben"

Dort hatte der ältere Bruder eine Lücke hinterlassen, nachdem er in der laufenden Transferphase ablösefrei von der rechtsrheinischen "Schäl Sick" zu Zweitligist Paderborn gewechselt war. Janßen hofft nun, dass Ben Klefisch einspringen kann: "Er bringt viele Dinge mit, die auch seinen Bruder Kai ausgezeichnet haben. Somit ist er ein sehr spannender Spieler, der perfekt zu unserer DNA, wie wir Fußball spielen, passt."

Der 19-Jährige wechselte 2017 aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen nach Leipzig und absolvierte in der abgelaufenen Saison der U-19-Bundesliga Nord/Nordost 18 Spiele (vier Tore/zwei Assists). In der UEFA Youth League kam Klefisch in allen sechs Gruppenspielen zum Einsatz. "Dadurch, dass ich den Verein durch meinen Bruder sehr gut kennenlernen durfte über die letzten Jahre, ist mir die Entscheidung sehr leichtgefallen. Ich wusste, dass ich mich von vorne rein wohlfühle, zumal ich zurück in die Heimat komme. Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und denke, dass Viktoria dafür genau der richtige Verein ist", ließ Klefisch verlautbaren.