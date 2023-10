Viktoria Köln vor Lübeck: "Wissen, dass uns ein Brett erwartet"

Der FC Viktoria Köln kann am Samstag mit einem Sieg beim VfB Lübeck in der Tabelle weiter nach oben schielen. Olaf Janßen warnt allerdings davor, den Aufsteiger zu unterschätzen.

Der FC Viktoria Köln hat fünf Spiele in Serie in der 3. Liga nicht verloren - sich darunter allerdings dreimal die Punkte mit dem jeweiligen Gegner geteilt. Nach elf Spieltagen stehen die Kölner somit auf einem soliden fünften Tabellenplatz und könnten mit einem Sieg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 17. im Tableau, dem VfB Lübeck, sogar noch weiter nach oben schielen.

"Sie geben niemals auf": Viktoria Köln holte nach Rückstand bisher acht Punkte

Für FC-Trainer Olaf Janßen sind die fünf Unentschieden (die zweitmeisten der Liga) weniger problematisch. Vor allem nachdem man beim 1:1 in Mannheim und zuletzt beim 2:2 gegen Erzgebirge Aue jeweils Moral bewies und einen Rückstand noch aufholte.

"Es ist natürlich schön, dass wir uns zweimal in Folge kurz vor Schluss belohnen und dann zumindest noch ein einen Punkt holen", so der 57-Jährige im Interview des Vereins rückblickend. Auch in Anbetracht der gesamten bisherigen Saison habe seine Mannschaft immer Moral bewiesen: "Ich erinnere mich an einige Spiele wo wir zurücklagen und die sogar komplett gedreht haben."

Als Schlüssel für den Erfolg sieht Janßen den unerbittlichen Glauben seiner Mannschaft an die eigene Stärke. "Sie sind ein verschworener Haufen und sie geben niemals auf", so der Trainer.

Janßen lobt Bogicevic: "Werden zusammen noch eine Menge Spaß haben"

Auch Donny Bogicevic, Sommerneuzugang vom TSV Steinbach Haiger und seit Beginn der Saison fester Bestandteil im Mittelfeld der Kölner, betont die mannschaftliche Geschlossenheit im Hinblick auf die jüngsten Ergebnisse: "Bei solchen Spielen ist es ganz wichtig, sich nicht aufzugeben und an unsere Qualitäten zu glauben."

Dass der 22-Jährige so einschlägt (zwei Tore, ein Assist in neun Spielen, kicker-Note 3,11), hätte selbst Janßen nicht erwartet. "Donny hat sich schneller entwickelt als ich das für möglich gehalten hatte, aber das liegt nicht an uns sondern ganz allein an ihm", so der Coach über seinen Schützling den er als "sehr fleißig und demütig in seinem Auftreten" beschrieb.

Mittlerweile sei durchgedrungen, "dass er über außergewöhnliche Qualitäten verfügt, das Spiel super lesen kann, einen tollen finalen Pass spielt und selbst torgefährlich wird." Außerdem sei er sich nicht zu schade, für die Mannschaft gegen den Ball zu arbeiten. "Ich glaube, wir werden zusammen noch eine Menge Spaß haben", so Janßen.

"Wir tun gut daran zu wissen, dass uns ein Brett erwartet"

Vor dem kommenden Gegner aus Lübeck warnt Janßen, für den der aktuelle Tabellenplatz zweitrangig ist. "Der Trainer und seine Mannschaft haben einen klaren Plan. Man merkt, welche unglaubliche Mentalität in dieser Mannschaft steckt."

Trotz der Negativserie, die der VfB mitbringt (acht Spiele ohne Sieg), nimmt Kölns Coach den Gegner sehr ernst: "Das wird am Samstag keine Rolle spielen, weil sie natürlich diesen Bock umstoßen wollen. Wir tun gut daran zu wissen, dass uns ein Brett erwartet."

Torwartfrage noch nicht finale beantwortet

Stammkeeper Ben Voll stand nach überstandener Oberschenkel-Verletzung beim Testspiel der Viktoria am vergangenen Wochenende wieder zwischen den Pfosten und habe unter der Woche gut trainiert, erklärte Janßen. Die Frage, ob Voll am Samstag ins Tor zurückkehrt oder doch sein Vertreter Kevin Rauhut noch einmal den Vortritt bekommt, ließ er offen.

Der zuletzt angeschlagene Michael Schultz habe wieder mit der mit der Mannschaft trainieren können - wenn auch etwas reduziert. Er wird also zum Kader dazugehören. Die einzigen Ausfälle werden David Philipp (Bänderriss) und Lars Dietz (Reha) sein.