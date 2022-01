Viktoria Köln: Mielitz geht, Rauhut kommt

Sebastian Mielitz verlässt Viktoria Köln in Richtung des dänischen Zweitligisten FC Helsingör. Die Lücke auf der Torhüter-Position schließt der Drittligist mit Kevin Rauhut.

Mielitz, der sich der Viktoria im Juli 2020 vom dänischen Klub SönderjyskE angeschlossen und 35 Drittliga-Partien absolviert hatte, wurde in der Sommervorbereitung 2021 durch einen Syndesmoseriss ausgebremst. Marcus Steegmann, Sportlicher Leiter der Viktoria: "Sebastian Mielitz hat sich hier immer als absolutes Vorbild präsentiert, auch in der Phase der schweren Verletzung. Er ist ein tadelloser Sportsmann, dem wir für die Zukunft alles Gute wünschen."

Diese liegt nun wieder in Dänemark, wo Mielitz mit Zweitligist Helsingör den Aufstieg in die höchste dänische Spielklasse schaffen will. "Die Viktoria war eine tolle Erfahrung in meiner Karriere. Ich danke der Viktoria, dass sie mir den Wechsel ermöglicht hat", verabschiedet sich der 32-jährige Keeper von den Kölnern.

Rauhut kommt aus Freiberg

Die frei gewordene Stelle besetzen die Rheinländer mit Kevin Rauhut. Der ebenfalls 32 Jahre alte Schlussmann spielte zuletzt 2018/2019 für Energie Cottbus in der 3. Liga, anschließend für Fortuna Köln und zuletzt beim SGV Freiberg (Oberliga Baden-Württemberg).

"Mit Kevin Rauhut bekommen wir einen erfahrenen Torhüter. Der Kontakt kam über unseren Torwarttrainer Georg Koch zustande, der Kevin aus gemeinsamen Zeiten bei Fortuna Köln kennt. Kevin wird unser Torwart-Team mit seiner Erfahrung und seinem vorbildlichen Charakter komplettieren", freut sich Steegmann über den Transfer.