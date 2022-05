Viktoria Köln bindet Eintracht-Schlussmann Bördner fest

Viktoria Köln bindet Torhüter Elias Bördner auch über das bisherige Leihgeschäft mit Eintracht Frankfurt hinaus.

Der 20-jährige Schlussmann, der in der laufenden Saison von Bundesligist Eintracht Frankfurt ausgeliehen war und bislang auf acht Einsätze kam (fünf in der Liga, drei im Pokal), wird zur kommenden Saison fest verpflichtet. Dies bestätigten beide Vereine am Dienstag.

"Wir bedanken uns für die guten und fairen Gespräche mit den Frankfurter Verantwortlichen. Ohne das Entgegenkommen der Eintracht wäre die Verpflichtung von Elias Bördner nicht möglich gewesen", erklärte Marcus Steegmann, Sportlicher Leiter der Viktoria.

Voll kommt zurück

Deren Torwart-Trainer Georg Koch sagte, dass Bördner "seine Drittligatauglichkeit bereits unter Beweis gestellt" habe und zu den "talentiertesten Torhütern in der Liga" zähle. Mit Bördner und Ben Voll (21, kommt von Hansa Rostock zurück) habe der Klub "zwei junge, hochbegabte Torhüter, die von Kevin Rauhut (32) mit seiner Erfahrung unterstützt werden. Ich bin überzeugt, dass wir auf dieser Position für die neue Saison hervorragend aufgestellt sind."

Bördner gehört auch zum erweiterten Kreis der U-20-Nationalmannschaft. In der laufenden Spielzeit war Gladbach-Leihgabe Moritz Nicolas (24) die Nummer eins bei der Viktoria (31 Einsätze in der Liga, kicker-Notenschnitt 2,97). Hier läuft der Leihvertrag zum 30. Juni aus.