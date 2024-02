Viktoria im Tief: Janßen rechnet und schaut noch nicht auf die Tabelle

Im Februar ist der Kölner Viktoria bislang nur ein Sieg gelungen. Die Abstiegszone ist nicht mehr allzu weit entfernt, zumal auch gegen Saarbrücken ersatzgeschwächt nichts heraussprang. Olaf Janßen weiß, dass "noch eine Menge Punkte" nötig sein werden.

Mit 2:5 verlor die Viktoria ihr Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend. Der Kontostand der Höhenberger bleibt also bei 32 Punkten stehen, was seit dem Auswärtssieg in Bielefeld Anfang des Monats gilt. Seither gab es personelle und sportliche Rückschläge - einem 1:3 gegen die BVB-Zweite folgte ein 0:1 bei Kellerkind Duisburg sowie das Landespokal-Aus gegen Regionalligist Alemannia Aachen.

Und nun die deftige Packung gegen den FCS. "Wenn man dem Gegner die Tore in der 1. Minute der ersten Halbzeit und in der 1. Minute der zweiten Halbzeit schenkt, dann kannst du natürlich kein Spiel gewinnen. Das ist ja logisch", übte Trainer Olaf Janßen bei MagentaSport Kritik an der Wachheit seiner Spieler zu Beginn der beiden Spielhälften.

Janßen weiß: "Wir werden noch eine Menge Punkte brauchen"

Der erfahrene Coach hatte gegen die Saarländer eine stark ersatzgeschwächte Mannschaft aufbieten müssen, einige Junioren füllten das Spieltagsaufgebot auf. Das Personal spiele bei der Bewertung der Heimschlappe sehr wohl eine Rolle, so Janßen: "Das habe ich zum einen im Kreis gesagt und zum anderen, dass wir uns nicht auseinanderdividieren werden. Wir wissen genau, wie viele junge Spieler auf dem Platz standen. Wir wollen ihnen auf keinen Fall das Gefühl geben, dass die die Schuld tragen, sondern wir stehen in der Verantwortung."

Die Tabellensituation - aktuell ist Köln 14. bei acht Zählern Vorsprung zur Abstiegszone - spielt für den Trainer derzeit noch "eine untergeordnete Rolle", der Blick geht vielmehr Richtung Heimspiel am Samstag gegen den formstarken SV Sandhausen (14 Uhr, LIVE! bei kicker). "Nach all den Jahren und Erfahrungen reichen circa 45 Punkte für den Klassenerhalt", weiß Janßen. "Wir haben 32 Punkte. Da geht der Blick drauf. Wir werden noch eine Menge Punkte brauchen. Mindestens zehn. Das ist die Realität und das müssen wir holen."

Zahlreiche Stammkräfte fehlen - El-Mala-Brüder verlängern

Aus personeller Sicht wird es nicht leichter. Auch gegen den SVS werden Leistungsträger wie Donny Bogicevic (Syndesmoseriss), Lars Dietz (Gehirnerschütterung), Christoph Greger (Anriss der Kniescheibe) oder Bryan Henning (Kreuzbandriss) fehlen.

Immerhin haben zwei eigene Talente ihre Verträge langfristig verlängert: Die Brüder Malek (18) und Said El Mala (17) sind Leistungsträger der U-19-Bundesliga und feierten jüngst beim 0:2 gegen Aachen im Verbandspokal ihr Profi-Debüt.