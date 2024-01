Viktoria Berlin begrüßt zwei Rückkehrer: May und Dehl bleiben bis Sommer

Doppelte Verstärkung für den Tabellendritten der Regionalliga Nordost: Die Viktoria aus Berlin sichert sich erneut die Dienste von Laurenz Dehl (22) und Iba May (25). Sie kommen per Leihe vom Partnerverein Austria Klagenfurt.

Regionalliga Nordost Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Viktoria Berlin begrüßt zwei alte Bekannte: Laurenz Dehl und Iba May wechseln auf Leihbasis vom österreichischen Bundesliga-Fünften und Partnerklub SK Austria Klagenfurt nach Lichterfelde. Dort liefen beide bereits in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit 2022/23 für die Berliner auf.

Für Flügelspieler Dehl endet damit auch die Zeit bei Union Berlin endgültig. Das Eigengewächs des Bundesligisten, das seit 2011 alle Nachwuchsmannschaften der Eisernen durchlief, schaffte dort nach drei Leihgeschäften den Durchbruch nicht. Für die erste Mannschaft machte der Jungprofi, dessen Vertrag nun aufgelöst wurde, lediglich ein Pflichtspiel. Am Dienstag vermeldeten die Kärntner die Verpflichtung des 22-fachen Drittligaspielers (für Halle). Man traue ihm perspektivisch zu, eine gute Rolle in der Mannschaft einzunehmen, so Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Weil es dem 22-Jährigen aber an Spielpraxis fehlt, wurde im gleichen Atemzug eine weitere Leihe an die Viktoria verkündet - eine Tatsache, über die sich Dehl erfreut zeigt: "Die Jungs haben es bisher überragend gemacht, sind oben mit dabei und ich werde alles dafür tun, damit wir weiter an der Spitze mitmischen. Mein Ziel ist es, mich mit starken Leistungen für Klagenfurt zu empfehlen", sagt er.

Warme Worte zum Abschied gibt es auch von Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert, der an eine Profizukunft des ehemaligen Kapitäns der U 19 glaubt: "Er hat sich auch von Rückschlägen nie unterkriegen lassen und ist stets positiv geblieben. Diese Eigenschaften werden ihm sicherlich auch bei seinem nächsten Karriereschritt helfen."

Auch May schlägt wieder seine Zelte auf

Der zweite Neue, Iba May, zählte in der Rückrunde der vergangenen Saison mit 17 Pflichtspielen für das Team von Chefcoach Semih Keskin ebenfalls zu den Schlüsselspielern. Nach dem Wechsel zur Austria Klagenfurt im Sommer zog sich der defensive Mittelfeldmann, der bereits sechs Zweitliga-Einsätze für Eintracht Braunschweig in seiner Vita stehen hat, zu Beginn der Vorbereitung aber eine Knieverletzung zu. Erst in der Woche vor der Winterpause stieg der 25-Jährige wieder ins Training ein.

"Ich hatte leider Pech bei der Austria, konnte mich nicht so präsentieren, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich bin davon überzeugt, dass der Schritt zu Viktoria der richtige für mich ist, um wieder Praxis zu bekommen und zu meinem Rhythmus zu finden", so May. "Beide hatten bei Viktoria bereits eine gute Zeit und ihren Anteil an der positiven Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Jahren. Wir sind fest davon überzeugt, dass sie sportlich wieder genauso wertvoll für uns sein werden", lässt sich Viktoria-Sportdirektor Bernd Nehrig in der Pressemeldung zitieren.