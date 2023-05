Viktoria Berlin befördert Nehrig zum Sportdirektor

Beim Nordost-Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin bekommt Bernd Nehrig eine neue Aufgabe: Der bisherige Teammanager fungiert ab sofort als Sportdirektor.

Bernd Nehrig wird zukünftig beim FC Viktoria 1889 Berlin aus der Regionalliga Nordost mehr Einfluss erhalten. Der 27-malige Bundesligaspieler (SpVgg Greuther Fürth und VfB Stuttgart) wird neuer Sportdirektor und folgt auf Rocco Teichmann, der seinerseits zum Geschäftsführer der Himmelblauen aufsteigt.

Nehrig wechselte im September 2020 zur Viktoria, spielte für sie noch dreimal in der Regionalliga, ehe er nach seinem Karriereende als Co-Trainer und Teammanager tätig war. Teichmann sagt somit: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir so schnell Klarheit schaffen und unsere Wunschlösung umsetzen konnten. Bernd Nehrig hat den Verein in den zurückliegenden Jahren intensiv kennengelernt, in verschiedenen Bereichen gearbeitet und seine große Erfahrung im Profifußball eingebracht."

Auch Nehrig weiß, was er an seinem Verein hat: "Ich habe mich bei Viktoria Berlin vom ersten Tag an extrem wohlgefühlt und eine hohe Wertschätzung erfahren. Es macht mir großen Spaß, mich für den Verein einzusetzen und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam einiges erreichen können."