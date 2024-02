Naifi trifft doppelt bei Saarbrückens torreichem Sieg

Saarbrücken hat nach dem Sieg gegen Mannheim den nächsten Dreier folgen lassen. Im Nachholspiel beim verletzungsgeplagten Viktoria Köln war der FCS klar besser und siegte am Ende verdient mit 5:2.

Viktoria-Coach Olaf Janßen nahm im Vergleich zum 0:1 in Duisburg zwei Wechsel vor: Lorch und Idel (Debüt für die Viktoria) begannen für Greger (Anriss der Kniescheibe) und Najar (Bank).

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl tauschte nach dem 2:0 im Südwest-Duell bei Waldhof Mannheim, dem ersten Sieg 2024, doppelt: Robin Becker und Rizzuto starteten für Thoelke und Günther-Schmidt (beide Bank).

Naifi ist direkt zur Stelle

Die Partie begann perfekt aus Sicht der Gäste aus Saarbrücken: Einen Rabihic-Standard klärte André Becker unglücklich mit der Hüfte genau zu Naifi, der satt per Volley aus kurzer Distanz traf (3.). Der FCS war in der ersten Hälfte klar besser, agierte dominant und ging vor allem zu Beginn der Begegnung immer wieder früh drauf. In der 14. Minute schnupperten die Gäste am zweiten Treffer, aber Viktoria-Keeper Voll rettete klasse gegen den Kopfball von Zeitz.

Den Kölnern war das Fehlen vieler wichtiger Spieler (Fritz, Henning, Dietz, Greger, Philipp, May, Bogicevic) anzumerken, die Hausherren fanden überhaupt nicht ins Spiel. Saarbrücken hatte alles im Griff, ohne sich die Vielzahl an Chancen zu erspielen. Punktuell war der FCS aber immer wieder zur Stelle, wie bei Rizzutos Distanzschuss (32.). Die Rheinländer konnten sich schließlich bei Voll bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 stand, denn der Keeper vereitelte kurz vor dem Seitenwechsel eine dicke Chance von Brünker (40.).

FCS trifft wieder früh, doch diesmal antwortet Köln

Auch im zweiten Durchgang legte Saarbrücken einen Blitzstart hin: Bei einem langen Ball von Sontheimer sah Kubatta ganz schlecht aus und ließ die Kugel passieren. Brünker nahm den Ball auf und tunnelte Voll (47.). Doch diesmal hatten die Kölner eine schnelle Antwort parat, André Becker staubte zum Anschluss ab (55.). Die Partie war nun total offen, weil Köln mit mehr Mut spielte. Es ging hin und her, Schultz warf sich in Brünkers Schuss und verhinderte damit wohl das 1:3 (63.).

Naifi schnürt den Doppelpack - Ereignisreiche Schlussphase

Aber der dritte Treffer für Saarbrücken fiel einige Minuten später. Kubatta ging im Strafraum gegen Kerber zu ungestüm in den Zweikampf und verursachte einen Elfmeter. Voll parierte zwar noch gegen Rabihic, gegen den Nachschuss von Naifi war der Keeper allerdings machtlos (68.). Dieser Treffer kam der Entscheidung gleich, denn die Viktoria hatte keine Antwort mehr parat. Saarbrücken spielte derweil auf den nächsten Treffer, Rabihics Abschluss wurde kurz vor der Linie geklärt (72.) und gegen Naifis Kopfball war der extrem starke Voll auf dem Posten (78.).

Am Ende ging es dann nochmal rund. Zunächst schob Kerber nach Vorarbeit von Brünker zum 4:1 ein (85.). Dann war Joker de Meester zur Stelle, der satt ins rechte Eck traf und seinen ersten Drittligatreffer markierte (90.+1). Der Schlusspunkt gehörte allerdings Saarbrücken: Der ebenfalls eingewechselte Civeja schlenzte die Kugel zum 5:2-Endstand in die Maschen (90.+2).

Und wie geht es weiter? Bereits am Samstag (14 Uhr) steht für den FC Viktoria das nächste Heimspiel an, die Kölner erwarten den SV Sandhausen. Saarbrücken, das den zweiten Sieg in Folge einfuhr, kann einen Tag mehr regenerieren, am Sonntag (16.30 Uhr) kommt dann Arminia Bielefeld ins Saarland.