Zwei der drei Benzema-Elfmeter sitzen: Real siegt in Vigo

Real Madrid hat im ersten Spiel nach dem Clasico-Debakel einen knappen 2:1-Erfolg bei Celta Vigo eingefahren. Benzema trat im Balaidos gleich dreimal zum Elfmeter an.

Real Madrid hat die richtige Antwort auf das Clasico-Debakel vor der Länderspielpause gegeben und den nächsten Schritt in Richtung spanischer Meisterschaft gemacht. Durch den 2:1-Auswärtssieg in Galicien liegen die Königlichen nun zwölf Punkte vor Sevilla, das am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Camp Nou antreten muss.

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren, die sich durch Iago Aspas und Denis Suarez zweimal gefährlich annäherten (3., 14.). Plötzlich lag aber Real in Führung, weil Benzema, der nach neun Minuten einen Kopfball ans Außennetz gesetzt hatte, vom Elfmeterpunkt auf 1:0 stellte (19.). Die bessere Mannschaft blieb aber auch in der Folge Celta, Courtois verwehrte einem tollen Freistoß von Iago Aspas die Krönung (23.). Nach 39 Minuten feierten die euphorisierten Vigo-Fans dann, doch der Treffer von Thiago Galhardo wurde nachträglich vom VAR wegen einer Abseitsstellung von Iago Aspas einkassiert.

Kurz nach dem Seitenwechsel zählte das 1:1 dann aber: Nolito, der den ersten Elfmeter an diesem Abend leichtfertig verschuldet hatte, stand bei der Flanke von Javi Galan goldrichtig (52.). Kurz darauf setzte Thiago Galhardo seinen Volley über das Tor (55.). Auf der anderen Seite zeigte Referee Pablo Gonzalez Fuertes erneut auf den Punkt, weil Murillo Joker Rodrygo von den Beinen holte. Benzema trat erneut an, scheiterte diesmal aber an Keeper Dituro (64.).

Benzema wählt wieder die linke Ecke

Kein Grund für den Franzosen, fünf Minuten später beim diskutablen dritten Elfmeter für Real nicht nochmal anzutreten. Der abgezockte Torjäger wählte wie beim verschossenen Elfer die linke Ecke und wurde mit dem 2:1 belohnt (69.). Von diesem Nackenschlag sollte sich Vigo nicht mehr erholen.

Real reist also mit einem Erfolgserlebnis am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nach London, wo das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Chelsea ansteht. Die Blues verloren ihre Generalprobe am Samstag mit 1:4 gegen Brentford.