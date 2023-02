Depays später Treffer aus dem Nichts: Dezimierte Rojiblancos gewinnen knapp

Atletico Madrid hat spät einen Sieg bei Celta Vigo eingefahren. Die Colchoneros setzen sich nach einer schwachen Vorstellung spät durch - und hatten in Unterzahl auch Glück und Oblak auf ihrer Seite.

Das Spiel war fast vorbei, vieles sprach für ein torloses Remis, das zweite Unentschieden in Serie nach dem 1:1 gegen den FC Getafe für Atletico. Doch dann setzte sich Carrasco durch und Neuzugang Depay staubte am Ende technisch anspruchsvoll ab. Ein schmeichelhafter Treffer ins Glück nach dem Spielverlauf.

Atletico vorne harmlos

In der lange Zeit sehr zerfahrenen und chancenarmen Partie hatte Atletico zwar die erste Chance gehört (2.), bezeichnenderweise rettete Keeper Villar aber gegen den im Abseits stehenden Morata. Lange Zeit geschah im Anschluss wenig. Celta Vigo ließ kaum etwas zu, Atletico war einfallslos. Erst nach dem Seitenwechsel und der nächsten Parade gegen Morata (47.) entwickelte sich ein zumindest chancenreicheres Spiel.

Savic sieht Rot, Oblak rettet - Iago Aspas trifft die Latte

Aus Sicht der Rojiblancos war dies aber kein guter Aspekt. Denn die Madrider bekamen hinten viel zu tun, Oblak rettete sein Team ein ums andere Mal. Egal ob Iago Aspas (57., bei diesem Schuss badete Oblak seinen Fehler aus), Perez (75.) oder Reinildo, dem fast ein Eigentor unterlaufen wäre (86.): Sie alle fanden nicht am starken Torwart vorbei.

Und so kam es, wie es bei Atletico so oft kommt: Hinten stand die Null, und das obwohl Savic Rot als letzter Mann gegen Seferovic gesehen hatte (70.) und Iago Aspas den fälligen Freistoß an die Latte hämmerte (73.). Vorne schlug das Simeone-Team letztlich eiskalt zu (89.).

Atletico hat aufgrund des schmeichelhaften Erfolgs nur einen Punkt weniger auf dem Konto als der Dritte Real Sociedad San Sebastian. Am Freitag steht ab 18.30 Uhr das Heimspiel gegen Athletic Bilbao an.