Viertelfinale: Bayern trifft auf PSG, Wolfsburg auf Arsenal

Am Montag fand in Nyon die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals der Frauen statt: Die deutschen Vertreterinnen bekommen es mit PSG und Arsenal zu tun.

Durch ein fulminantes 4:0 gegen den Chelsea LFC am letzten Spieltag noch im Viertelfinale dabei: Die Frauen des VfL Wolfsburg. imago images/Eibner

Während sich die Bayern in Gruppe D mit Olympique Lyon, Benfica Lissabon und BK Häcken frühzeitig als Zweitplatzierte hinter den Französinnen qualifizierten, ging es bei den Wölfinnen etwas enger zu: Am letzten Spieltag brauchte der VfL einen Sieg mit zwei Toren Differenz gegen den Vorjahresfinalisten Chelsea.

VfL mit spätem Gruppensieg

Dank zweier Doppelpackerinnen gelang ein spektakulärer 4:0-Erfolg, der die Niedersachsen sogar noch auf den ersten Tabellenplatz in einer extrem knappen Gruppe A beförderte. In dieser waren nach sechs Spieltagen nicht nur Wolfsburg und Chelsea, sondern auch noch Juventus Turn punktgleich. Schlussendlich setzten sich nach der furiosen Aufholjagd in Grün-Weiß aber der VfL und Juventus aufgrund der direkten Vergleiche durch.

Auf die zwei deutschen Vertreter warten nun spannende Gegner im Viertelfinale der neu organisierten Champions League: Die Bayern treffen auf Paris St. Germain, das mit 18 Punkten und 25:0 Toren eine perfekte Gruppenphase spielte. Der VfL Wolfsburg wird sich mit dem Gruppengegner der TSG Hoffenheim, dem Arsenal WFC, messen.

Hoffenheim scheitert knapp

Ähnlich knapp wie bei den Wolfsburgerinnen war es auch für die TSG zugegangen, der dritte deutsche Vertreter musste sich jedoch punktgleich dem Viertelfinalgegner der Wölfinnen geschlagen geben. Erster in der Hoffenheimer Gruppe wurde überlegen Titelverteidiger Barcelona. Dieser darf sich im Viertelfinale auf einen Clasico gegen Real Madrid freuen.

Zur Erklärung: Aufgrund des sofort ausgespielten Viertelfinals mit weniger Teilnehmerinnen entfällt bei den Frauen die von den Männern bekannte Regelung, nach welcher in der ersten K.-o.-Runde nach der Gruppenphase keine zwei Teams aus dem selben Land gegeneinander spielen dürfen.

Die Hinspiele werden am 22. und 23. März 2022, die Rückspiele am 30. und 31. März 2022 stattfinden.

Das Viertelfinale im Überblick