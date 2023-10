Viermaliger NBA-Champion Iguodala beendet seine Karriere

Der langjährige Warriors-Spieler Andre Iguodala beendet nach 19 Jahren und vier Meisterschaften in der besten Basketballliga der Welt seine Karriere. Zukünftig will der 39-Jährige sich anderen Themen widmen.

"Es ist der richtige Zeitpunkt", verkündete der 39-jährige gegenüber den ESPN-Portal Andscape sein Karriereende. Der in Illinois geborene Small Forward wurde im Jahr 2004 an neunter Stelle gedraftet und kann mittlerweile auf eine bewegte Karriere zurückblicken: Neben seinen vier Meisterschaften mit dem Golden State Warriors gewann Iguodala mit Team USA 2010 die Weltmeisterschaft und 2012 den Gold bei den Olympischen Spielen. Zudem wurde der mittlerweile 39-Jährige als MVP der Final-Serie 2015 gegen die Cleveland Cavaliers um LeBron James ausgezeichnet.

Zukunft als Start-up-Investor

Während seiner Karriere stand Iguodala 1231 mal für die für die Philadelphia 76ers, die Denver Nuggets, die Golden State Warriors und Miami Heat auf dem Parkett. Zuletzt machten ihm jedoch Hüftprobleme zu schaffen, was dazu führte, dass er in der vergangenen Saison nur noch auf acht Einsätze kam.

Nun also ist Schluss - und Iguodala will seinen Fokus auf andere Themen legen. Der All-Star von 2012 will nach Informationen der New York Times als Start-up-Investor arbeiten. Dafür hatte er auch nach eigenen Angaben Angebote von den Warriors und anderen Klubs ausgeschlagen.