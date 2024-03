Viererpacker Sossah will mit Cosmos Koblenz nun auch den Primus ärgern

Der FC Cosmos Koblenz hat mit Hokon Sossah den aktuell treffsichersten Stürmer der Oberliga Rheinland-Pfalz in seinen Reihen, der freilich auch am Samstag gegen Eintracht Trier seine bestechende Form unter Beweis stellen will.

Brauchte es noch einen Beweis für die bestechende Form von Hokon Sossah, sollte folgende Szene genügen: Am vergangenen Freitag hatte die Nachspielzeit der Partie zwischen Cosmos Koblenz und Wormatia Worms längst begonnen, als der Cosmos-Mittelstürmer von rechts bedient wurde. Dieser nahm den Ball im Strafraum an, düpierte die Wormatia-Abwehr mit einer schnellen Drehung und schoss noch im Fallen präzise ins rechte Eck. Es war der vierte Treffer für den 24-Jährigen, der nach dem 4:1-Sieg von einem "extremen Gefühl" und einem "unglaublichen Spiel" sprach.

Mit seinem ersten Oberliga-Viererpack hat sich Sossah, der "Djibril" oder "Djib" genannt wird, an die Spitze der Torschützenliste geschossen. Diese führt er nun gemeinsam mit Worms Daniel Kasper an, der im direkten Duell torlos blieb. Beide trafen bislang 21-mal. Sossah erzielte 15 seiner Treffer für Ex-Verein Auersmacher, den er im Winter für Cosmos Koblenz verließ.

Djibril passt super zu uns. Er ist ein Teamplayer, sowohl auf als auch neben dem Platz. Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal über seinen Stürmer

"Ich liebe Herausforderungen. Mich hat die Vision gereizt, etwas Großes aufzubauen", betont er: "Ich kann mich dadurch verbessern und das Maximale rausholen." Ohnehin war während der Vorbereitung auf die Restrunde ordentlich Bewegung im Koblenzer Kader. Neben Sossah kamen unter anderem Tufan Kelleci und Leo Klein aus Mechtersheim - dem Ex-Verein des aktuellen Trainers Yusuf Emre Kasal. Dieser folgte, ebenfalls im Winter, auf das Interimsduo Cagdas Sahinoglu und Thomas Arzbach, das nach der Trennung von Ex-Coach René van Eck übernommen hatte.

"Djibril passt super zu uns. Er ist ein Teamplayer, sowohl auf als auch neben dem Platz", lobt Kasal. Dass der 1,84 Meter große und 75 Kilogramm schwere Athlet weiß, wo das Tor steht, ist freilich keine Überraschung. Vor seinem Wechsel nach Auersmacher wurde er beim SV Saar 05 Torschützenkönig der Saarland-Liga; den Sprung in die Oberliga hat er auch dank seines Einsatzes bewältigt. In Koblenz schätzen sie die weiten Wege und die Defensivarbeit Sossahs, der auch nach eigener Einschätzung zumindest in der Chancenverwertung noch Luft nach oben hat: "Gegen Worms hätte ich noch ein, zwei Tore mehr machen können. Ich will meinen ersten Kontakt verbessern und auch noch zielstrebiger werden." Zwar kann er auch auf dem offensiven Flügel eingesetzt werden, am wohlsten fühlt er sich aber als alleiniger Stürmer.

Regionalliga als mittelfristiges Ziel

Seinen neuen Verein soll er nun zum Klassenerhalt schießen. Mit acht Punkten aus den vier Partien nach der Winterpause ist den "Cosmonauten" ein starker Auftakt gelungen - auch dank der sechs Treffer Sossahs, der in Lomé, der Hauptstadt Togos geboren wurde und seit 2012 in Deutschland lebt. Neben dem 4:1-Erfolg gegen Wormatia Worms ließ auch das 2:2-Unentschieden gegen Top-Team Gonsenheim aufhorchen. "Wir mussten im Winter nachjustieren", betont Pascal Klimowski. Der Geschäftsstellenleiter macht keinen Hehl aus den großen Ambitionen des Tabellensechzehnten: Aktuell wolle man den Klassenerhalt schaffen. "Unser mittelfristiges Ziel ist aber definitiv die Regionalliga."

Hohe Erwartungen herrschen also im Stadion Oberwerth - diese decken sich aber durchaus mit der Perspektive des bis Sommer 2025 gebundenen Angreifers. "Ich will so hoch spielen, wie es geht", sagt Sossah. "Wo das enden wird, weiß ich nicht." Auch wenn Trainer Kasals Fokus auf dem Erfolg der Mannschaft - und natürlich dem Kampf um den Klassenerhalt - liegt, stören ihn die Ambitionen seines beidfüßigen Torjägers nicht: "Ich freue mich über seinen Ehrgeiz. Ich möchte mit Spielern arbeiten, die hoch hinauswollen." Schon am Wochenende wartet nun die nächste große Aufgabe auf Sossah: Im Spiel gegen Eintracht Trier (Samstag, 14 Uhr) trifft der aktuell beste Stürmer der Liga auf die mit Abstand beste Defensive.