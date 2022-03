"Viereinhalb tolle Jahre": Franco Foda tritt als Nationaltrainer Österreichs zurück

Franco Foda ist der Entscheidung seitens des ÖFB-Präsidiums zuvorgekommen und als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft zurückgetreten.

Paukenschlag auf der Abschluss-Pressekonferenz des ÖFB vor dem Test-Länderspiel gegen Schottland am Dienstagabend (20.45 Uhr) in Wien: Franco Foda gab Montagmittag seinen Rücktritt als Österreichs Teamchef bekannt. Damit geht die Ära des Deutschen nach viereinhalb Jahren zu Ende.

"Ich habe mir die letzten Tage viele Gedanken gemacht. Ich habe mich letztendlich gestern am Abend entschieden. Es stand zwar noch im Raum, dass ich eventuell auch die Möglichkeit gehabt hätte auf eine Vertragsverlängerung. Aber das hat für mich dann keine Rolle mehr gespielt, weil ich die Verantwortung dafür übernommen habe", sagte Foda.

Es soll Ruhe einkehren

In der jetziger Situation sei es das Wichtigste, dass Ruhe einkehre. Der Mannschaft teilte er seinen Entschluss am Montagvormittag mit, es sei sehr emotional gewesen. "Es war mir eine große Ehre als Nationaltrainer und mit dieser Mannschaft zu arbeiten", so Foda. "Es waren viereinhalb tolle Jahre. Mein Nachfolger kann sich auf eine charakterlich einwandfreie Mannschaft freuen, die gut ist und viel Entwicklungspotenzial hat."

Foda wird Dienstagabend im Ernst-Happel-Stadion noch auf der Bank sitzen und danach seinen Stuhl räumen. Seine Bilanz vor dem Test gegen die Schotten lautet 27 Siege, fünf Unentschieden und 15 Niederlagen in 47 Partien. Allerdings hat Österreich unter seiner Führung kein Pflichtspiel gegen einen in der FIFA-Weltrangliste besser klassierten Gegner gewonnen.